Cuối ngày hôm nay 29/11/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, phúc lớn mạng lớn, chính thức gia nhập hào môn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 14:48

Theo tử vi cuối ngày 29/11, 3 con giáp sau tài vận rực rỡ, nhận tiền tỷ cuối ngày, hưởng phú quý vươn lên mạnh mẽ.

Tuổi Tuất 

Nổi tiếng là những người kiên định và dũng cảm, tuổi Tuất còn chăm chỉ, đáng tin và dám nghĩ dám làm. Thời gian tới, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Vận may tài chính của người tuổi Tuất sẽ có bước đột phá và họ có thể được khen thưởng nhờ đầu tư, kinh doanh hoặc công việc làm thêm. Ngoài ra, sự xuất hiện của một vị quý nhân đặc biệt cũng giúp tuổi Tuất có thêm không ít bí quyết vàng.

Những người tuổi Tuất phải nắm bắt tốt cơ hội trời ban và dũng cảm thực hiện bước tiếp theo. Đặc biệt, con giáp này cần giữ vững tinh thần dũng cảm và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, lãnh đạo để xây dựng sự nghiệp vững vàng hơn.

Cuối ngày hôm nay 29/11/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, phúc lớn mạng lớn, chính thức gia nhập hào môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Thân giữ được tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Con giáp này có thể đưa ra những sáng kiến mới mẻ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cả tập thể, đem về lợi ích về lâu về dài.

Tất nhiên, bản mệnh không phải là người toàn năng có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Vì thế, nếu gặp phải khó khăn, đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Quá trình này cũng giúp bản mệnh học thêm những kinh nghiệm quý báu.

Tiếc rằng tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu rạn nứt. Đừng nghi ngờ nửa kia chỉ vì nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài. Con giáp này cần tin tưởng vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra phán xét.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Cuối ngày hôm nay 29/11/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, phúc lớn mạng lớn, chính thức gia nhập hào môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi yêu xa nên cả hai luôn cố gắng dành cho nhau thời gian.    

Công việc: Người tuổi Hợi biết cách vận hành công việc cẩn thận.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi với tình cảm yêu xa, bạn và đối phương luôn cố gắng.   

Tài lộc: Hãy chuẩn bị chu đáo nguồn tài lộc của bản thân.   

Sức khoẻ: Không quan trọng ăn uống, bạn dùng nhiều nước có cồn.

Cuối ngày hôm nay 29/11/2023, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, phúc lớn mạng lớn, chính thức gia nhập hào môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau ngồi mát ăn bát vàng, của cải bạt ngàn, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

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