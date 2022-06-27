Cuối ngày hôm nay 27/6: Cục diện Mộc khắc Hoả, bản mệnh gặp rắc rối, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, tiền hao của mất, tài chính bất ổn, tình duyên rạn nứt

Tuổi Thìn có thể gặp rắc rối trong công việc. Tuy nhiên nhờ sự nhanh nhạy và tỉnh táo nên bạn có thể xử lý tình huống nhanh chóng. Mọi người xung quanh rất tin tưởng vào khả năng đó và đánh giá cao lòng nhiệt thành của bạn.

Về phương diện tình cảm, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện, bàn bạc các vấn đề trong cuộc sống với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu đối phương rồi mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ấy nhé.

Con giáp này là một người mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng làm việc độc lập rất tốt. Nhưng không phải ai cũng tài giỏi như bạn vì thế hãy thử nhìn ra xung quanh mình xem có ai cần giúp đỡ thì hãy hỗ trợ họ nhé.

Tuổi Thìn có thể gặp rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi rất dễ gây mất lòng người khác. Vì quá tự tin và kiêu ngạo nên bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Điều này khiến bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác.

Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bởi cho dù bạn có thiện ý đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ phải nhận phản ứng trái chiều nếu không để ý cách truyền đạt.

Bản mệnh còn độc thân thì đừng bao giờ thôi tin tưởng và hy vọng vào tình yêu. Tuổi Hợi càng chìm đắm vào trong những suy nghĩ tiêu cực thì những chuyện không mong muốn càng dễ xảy ra. Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi, vì vậy hãy để bản thân mình có thêm cơ hội yêu thương.

Bản mệnh còn độc thân thì đừng bao giờ thôi tin tưởng và hy vọng vào tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này. Tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt, gia đạo bất an, các cặp vợ chồng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói.

Thiên Quan cũng cảnh báo rằng tuổi Ngọ cần phải thận trọng hơn với các mối quan hệ trong công việc, cẩn thận kẻo tin lầm người mà bị hại lúc nào chẳng hay. Kẻ tiểu nhân đang bày mưu tính kế để tước đoạt những thứ bản mệnh có được trong tay. Nhất là các giao dịch tiền bạc càng không thể chủ quan.

Những tin bịa đặt thất thiệt, thị phi nhằm tác động đến chuyện kinh doanh của bản mệnh. Lời đồn đoán không có thật nhưng nó gây ra không ít thiệt hại lớn, bao nhiêu tiền của của bỗng chốc bay đi mất. Chính vì thế mà con giáp này phải đối mặt với tình trạng vô cùng khó khăn.

Sửu Ngọ Tương Hại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo