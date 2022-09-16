Cuối ngày hôm nay 16/9: TOP 3 con giáp này thuận lợi đủ đường, công danh xán lạn, thu nhập khởi sắc, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh vận đào hoa tốt, tình duyên thêm hài hòa

Hôm nay khuyến khích tuổi Mùi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì hãy dấn thân hành động, bởi chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bản mệnh cũng sẽ có kế hoạch phù hợp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Tình cảm gia đạo êm ấm nhờ vào những nỗ lực vun vén tình cảm hết mình của cả hai. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy được đối tượng hẹn hò phù hợp cho mình.

Đây là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà tuổi Mùi cần phải làm hôm nay.

Hôm nay khuyến khích tuổi Mùi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì hãy dấn thân hành động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được các sao tốt lành bao quanh, hôm nay gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và cuộc sống tốt đẹp, quý nhân phù trợ, hợp tác gặp nhiều may mắn.

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Sáu 16/09/2022 này, Tuổi Tỵ được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đường tình duyên của Tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 16/9/2022 hôm nay, tuổi Thân thoát được sự khuôn mẫu, gò bó trước đây để có những ý tưởng mới mẻ. Dù sao được chia sẻ ý kiến của mình và được công nhận cũng là điều bản mệnh cảm thấy vui dù chưa biết áp dụng vào thực tế có những rắc rối nào không.

Con giáp này cũng cẩn thận với cảm xúc của mình, nhớ thể hiện sự lịch sự, đó là phép ứng xử tối thiểu với mọi người xung quanh, đừng quên điều đó. Bản mệnh cần giúp tất cả hiểu rằng có thể không cần phải tài giỏi, khéo léo quá mức, nhưng phép lịch sự tối thiểu là cần thiết.

Vận đào hoa rất tốt, người độc thân thu hút nhiều sự chú ý, xác suất có được người yêu cao, người đã có bạn đời dự đoán sẽ nhận được bất ngờ do nửa kia chuẩn bị, ngập tràn hạnh phúc.

Vận đào hoa rất tốt, người độc thân thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo