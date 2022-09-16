Cuối ngày hôm nay 16/9: 3 con giáp này vận trình gặp nhiều trắc trở, tình duyên trúc trắc, bạn và nửa kia có tranh cãi, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 17:50

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tình duyên có tranh cãi với nửa kia, tiền tài hao mất, kẻ tiểu nhân gáng đường bản mệnh.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong cuối hôm nay diễn ra không mấy khả quan. Người tuổi này thường hay nảy sinh tâm lý bất ổn và chán chường, đồng thời không muốn tiếp tục với công việc hiện tại. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm sút nhanh chóng. Con giáp này không thể kiểm soát được số tiền của mình nên không tránh khỏi tình trạng “khủng hoảng”. 

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Cuối ngày hôm nay 16/9: 3 con giáp này vận trình gặp nhiều trắc trở, tình duyên trúc trắc, bạn và nửa kia có tranh cãi, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 16/9 gặp nhiều chông gai trở ngại. Người tuổi này cần hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình để tránh mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Việc nào nhường nhịn để không hại bản thân được xem là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tụt dốc không phanh. Những khoảng phát sinh ngoài dự kiến ngày càng nhiều trong khi thu nhập có chiều hướng giảm sút đáng kể. Điều này khiến cho con giáp này có khả năng bị “khủng hoảng” tài chính cá nhân. 

Hỏa khắc Kim, người tuổi Mùi và nửa kia có thể xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hãy tìm hiểu cặn kẽ vấn đề trước khi lên tiếng trách móc người ấy, đừng vội kết tội khiến người ấy tổn thương.

Cuối ngày hôm nay 16/9: 3 con giáp này vận trình gặp nhiều trắc trở, tình duyên trúc trắc, bạn và nửa kia có tranh cãi, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Hỏa khắc Kim, người tuổi Mùi và nửa kia có thể xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 16/9/2022 hôm nay, tuổi Mão muốn tỏ rõ sự phẫn nộ, tức giận. Tuy nhiên, sự nhẫn nại rất quan trọng, đừng quên rằng có những việc ngoài tầm kiểm soát của bản mệnh dù có muốn can dự vào đến mấy đi nữa, thế nên tốt nhất là cứ thoải mái đi.

Con giáp này được khuyên không nên làm căng thẳng hóa vấn đề. Bên cạnh đó, dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Ai cũng cần có một khoảng lặng để thư giãn, bản mệnh cũng không là ngoại lệ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút bận tâm. Công việc bận rộn quá mức khiến bạn không thể cân bằng tốt giữa cuộc sống và sự nghiệp nên dễ làm cho đối phương buồn lòng vì thời gian bên nhau còn khá hạn chế. 

Cuối ngày hôm nay 16/9: 3 con giáp này vận trình gặp nhiều trắc trở, tình duyên trúc trắc, bạn và nửa kia có tranh cãi, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Con giáp này được khuyên không nên làm căng thẳng hóa vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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