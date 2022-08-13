Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 13/8/2022 hôm nay, tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đây là nguồn động lực để con giáp này tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tý may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Tuy nhiên, điều con giáp này cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tý may mắn khi đang có một người để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được Chính Tài độ mệnh, người tuổi Tỵ đón vận tài lộc vượng phát. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Hôm nay, người tuổi Tỵ có cơ hội để phát huy kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của mình. Nhìn chung bản mệnh không gặp phải khó khăn gì trong những công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

Vận tình duyên của Tuổi Tỵ có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Thứ Bảy này Tuổi Tỵ sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Hôm nay, người tuổi Tỵ có cơ hội để phát huy kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 13/08/2022 hôm nay, Tuổi Thân bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng.

Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhìn chung các khoản tiền tới trong ngày đều là khoản thu ngoài dự tính nên bạn cũng cảm thấy rất vui.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Thân luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo