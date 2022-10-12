Cuối ngày hôm nay 12/10: 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui, cuối năm tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 12:24

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng hơn người, gia đạo ngập tràn hỷ sự, cuối năm tiền bạc trải đầy nhà.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Tử vi ngày mới Thiên Ấn là cơ hội tuổi Tỵ được sáng tạo, sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú. Đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tươi vui hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc khá may mắn. Tử vi dự đoán, vận tiền bạc của bản mệnh gặp Trường Sinh vận, điều này ngụ ý sự sáng tạo, biết mở rộng, phát triển của tuổi này trong đường tiền tài. 

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ, bất kể bạn đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Cuối ngày hôm nay 12/10: 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui, cuối năm tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, người tuổi này được quý nhân giúp đỡ, trí tuệ tinh anh và có sức sáng tạo vô biên. Đầu óc tư duy minh mẫn giúp bản mệnh nghĩ ra nhiều sách lược đáng “đồng tiền bát gạo” cho công ty. 

Nhờ Chính Ấn mà công sức của con giáp tuổi Mùi được công nhận. Lúc này, bạn có nhiều động lực để đạt được những tiến bộ trong cuộc sống. Hãy đặt ra những mục tiêu mới và tập trung cho nó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Hôm nay, chuyện tình cảm của bản mệnh tuy vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau hơn. 

Cuối ngày hôm nay 12/10: 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui, cuối năm tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang - Ảnh 2
Nhờ Chính Ấn mà công sức của con giáp tuổi Mùi được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Người tuổi này có tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách. 

Tuổi Tý sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc nếu vẫn luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc tay trái của mình.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước, ắt hẳn bạn sẽ nhận được những gợi ý hữu ích để phát triển bản thân.

Cuối ngày hôm nay 12/10: 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui, cuối năm tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang - Ảnh 3
Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 12/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gặp khó, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần viên mãn

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 12/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gặp khó, cát khí vây quanh, thuận lợi đủ đường, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần viên mãn

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông đủ đường, cát khí vây quanh, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tình duyên thập phần hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 4 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 4 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà