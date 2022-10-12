Cuối ngày hôm nay 12/10: 3 con giáp này may mắn bám gót, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui, cuối năm tài lộc bày ra trước mắt, bản mệnh mua nhà xịn, sắm xe sang

Tử vi ngày mới cho biết Tử vi ngày mới Thiên Ấn là cơ hội tuổi Tỵ được sáng tạo, sẽ giúp bạn bước vào guồng quay sôi động, vui vẻ, khiến bạn thích thú. Đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tươi vui hơn.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ, bất kể bạn đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Tài vận: Vận trình tài lộc khá may mắn. Tử vi dự đoán, vận tiền bạc của bản mệnh gặp Trường Sinh vận, điều này ngụ ý sự sáng tạo, biết mở rộng, phát triển của tuổi này trong đường tiền tài.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, người tuổi này được quý nhân giúp đỡ, trí tuệ tinh anh và có sức sáng tạo vô biên. Đầu óc tư duy minh mẫn giúp bản mệnh nghĩ ra nhiều sách lược đáng “đồng tiền bát gạo” cho công ty.

Nhờ Chính Ấn mà công sức của con giáp tuổi Mùi được công nhận. Lúc này, bạn có nhiều động lực để đạt được những tiến bộ trong cuộc sống. Hãy đặt ra những mục tiêu mới và tập trung cho nó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Hôm nay, chuyện tình cảm của bản mệnh tuy vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau hơn.

Nhờ Chính Ấn mà công sức của con giáp tuổi Mùi được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Người tuổi này có tinh thần và nghị lực hơn người nên đủ sức để vượt qua khó khăn thử thách.

Tuổi Tý sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc nếu vẫn luôn chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc tay trái của mình.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước, ắt hẳn bạn sẽ nhận được những gợi ý hữu ích để phát triển bản thân.

Mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo