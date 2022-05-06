Cuối ngày 6/5: Những con giáp này thổ mộc xung khắc, làm việc gì cũng không thuận lợi, cẩn thận kẻ tiểu nhân, đề phòng mất cắp

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 15:03

Dự đoán cuối ngày 6/5: Những con giáp này có mệnh Thổ Mộc xung khắc, rắc rối bủa vây. Nên đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại và những tai họa không đáng có.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu dù không làm gì nên tội nhưng vẫn bị họa giáng xuống đầu. Có thể việc xoay chuyển tình hình lúc này vẫn là vô cùng khó khăn nhưng đừng ngại tìm giải pháp hoặc nhờ tới sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm.

Có vẻ như con giáp này sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra mọi quyết định trong ngày hôm nay. Chính vì sự thiếu quyết đoán, bản mệnh không dễ dàng biết mình cần phải làm gì. Vậy thì đây là ngày mà bản mệnh không nên vội vàng, hấp tấp, hãy chậm lại mà thôi.

Đôi khi cảm xúc của con người cản trở việc nhận định vấn đề. Biết rõ những gì bạn muốn trước khi lên tiếng. Có một mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn khởi động dễ dàng. Sẵn sàng xin lỗi để thiết lập lại sự hòa hợp. Bạn không cần phải chứng minh rằng bạn đúng để đạt được những gì bạn muốn.

Cuối ngày 6/5: Những con giáp này thổ mộc xung khắc, làm việc gì cũng không thuận lợi, cẩn thận kẻ tiểu nhân, đề phòng mất cắp - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Sửu dù không làm gì nên tội nhưng vẫn bị họa giáng xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thổ Mộc xung khắc còn dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải bình tĩnh đối mặt. Những sự cố ở hiện tại chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu có thể tập trung, tuổi Mão sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc tuổi Mão độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. 

Vận trình tình cảm có chút sa sút, nên quan tâm, ủng hộ người yêu nhiều hơn, ý kiến và tình cảm của bạn rất quan trọng với họ, đừng lạnh nhạt quá sẽ làm họ tổn thương. Người độc thân rất được lòng người khác phái, giao tiếp vui vẻ nhưng cũng cần cố gắng hơn nữa để phát triển mối quan hệ.

Cuối ngày 6/5: Những con giáp này thổ mộc xung khắc, làm việc gì cũng không thuận lợi, cẩn thận kẻ tiểu nhân, đề phòng mất cắp - Ảnh 2
Thổ Mộc xung khắc còn dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải bình tĩnh đối mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kiếp Tài đẩy người tuổi Thìn vướng vào những vụ thị phi, tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Vì ai cũng muốn được lợi về mình, không muốn chịu thiệt nên mọi chuyện càng trở nên gay gắt, khó giải quyết.

Con giáp này nên biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không dễ "tham thì thâm". Bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ được hưởng mức lương thưởng tương xứng, tranh giành của đồng nghiệp chỉ khiến hình ảnh của mình bị xấu đi.

Tài lộc tình cảm sa sút, hai người cãi nhau nhưng đừng chiến tranh lạnh, đây là cách chia tay dễ gây tổn thương nhất. Người độc thân không có nhân duyên tốt, khó gặp được đối tượng phù hợp, hoặc sự quan tâm của đối phương cũng không mạnh mẽ, khá hờ hững.

Cuối ngày 6/5: Những con giáp này thổ mộc xung khắc, làm việc gì cũng không thuận lợi, cẩn thận kẻ tiểu nhân, đề phòng mất cắp - Ảnh 3
Kiếp Tài đẩy người tuổi Thìn vướng vào những vụ thị phi, tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này đón nhận tin vui, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hạng, tiền tài về như thác đổ.

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