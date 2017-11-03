Cuối năm 2017, con giáp này có ngồi không rung đùi thì tiền vẫn tự mò đến, giàu có không lo gì!

Tâm linh - Tử vi 03/11/2017 06:36

Dù không cần dốc công làm gì nhiều nhưng những con giáp này vẫn tiền đầy túi, công danh sự nghiệp vững vàng nhờ những gì họ đã bỏ ra trước đó.

Tuổi Sửu

Vì thái độ làm việc nghiêm chỉnh, khôn khéo trong giao tiếp mà con giáp này luôn hoàn thành công việc nhanh chóng. Không những vậy, họ còn được thăng quan tiến chức, chuyện tăng lương cũng là sớm muộn.

Nếu họ kinh doanh thì lợi nhuận thu về vào dịp cuối năm ngày một tăng không ngừng. Do đó mà cuộc sống trong thời gian này rất sung túc.

Dù vậy, họ cũng nên rèn luyện kỹ năng của bản thân để có những phát triển mới trong tương lai.

Cuối năm 2017, con giáp này có ngồi không rung đùi thì tiền vẫn tự mò đến, giàu có không lo gì! - Ảnh 1
Nếu họ kinh doanh thì lợi nhuận thu về vào dịp cuối năm ngày một tăng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những cố gắng từ đầu năm đến giờ của con giáp này sẽ được đền bù xứng đáng trong 2 tháng cuối năm này. Tới đây, họ có thể thảnh thơi thoải mái mà ngồi hưởng trái ngọt, tiền tài dồi dào, chỉ có tăng chứ không giảm.

Hơn nữa, con giáp này lại được quý nhân giúp sức nên tiền thưởng cuối năm có thể tăng vọt không tưởng. Họ sẽ có những bước tiến mới trong thời gian này và tương lai.

Dù ai cũng thấy họ lười nhác làm việc nhưng lúc nào cũng đủ đầy, không thiếu gì.

Không những giỏi làm giàu, con giáp này lại khôn khéo trong cư xử và hay làm việc thiện. Chính vì thiện lương như thế nên con giáp này lúc nào cũng gặp điều tốt lành trong cuộc sống.

Cuối năm 2017, con giáp này có ngồi không rung đùi thì tiền vẫn tự mò đến, giàu có không lo gì! - Ảnh 2
Hơn nữa, con giáp này lại được quý nhân giúp sức nên tiền thưởng cuối năm có thể tăng vọt không tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là một trong những con giáp có vận may rực rỡ nhất năm 2017. Vào những tháng cuối năm thì vận may của họ lại ngày một tốt hơn.

Chính nhờ sự siêng năng, khôn khéo và luôn cố gắng hết mình để tốt hơn mà sự nghiệp của họ có những bước tiến không ngừng.

Từ thời gian này đến hết năm 2017, con giáp này không cần phải âu lo chuyện tiền bạc. Sức khỏe cũng rất tốt. Bên cạnh đó, tình duyên cũng cực thực, cuộc sống ngày một hạnh phúc, đủ đầy.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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