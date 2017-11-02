3 nàng giáp khiến đàn ông nào cũng mê mệt nhưng vẫn một lòng một dạ với chồng

Khi còn là thiếu nữ, con giáp này sống rất tình cảm và mơ mộng. Họ dễ rung động và say nắng. Dù vậy, khi đã yêu họ sẽ nghiêm túc với sự lựa chọn của mình, có khi sẽ vì chưa chắc chắn mà không bắt đầu một mối quan hệ. Một khi đã có gia đình, con giáp này sẽ hết lòng yêu thương và chăm lo cho gia đình. Và ngay cả khi được nhiều người theo đuổi, họ vẫn không bao giờ phản bội chồng.

Đây là con giáp có ngoại hình nổi bật nhất trong 12 con giáp Họ không xinh đẹp yêu kiều nhất thì cũng có ngoại hình khá bắt mắt. Không những thế, họ còn luôn quan tâm đến người khác, luôn khiến người xung quanh thấy rất thoải mái.

Phụ nữ tuổi này mang nét quyến rũ đầy bí ẩn với đàn ông. Họ luôn muốn mình trở nên thật tuyệt vời trong mắt người khác. Chính nét thu hút này luôn khiến ai cũng phải ganh tị.

Khi còn thiếu nữ, con giáp này cũng dễ bị rung động, đều giữ lại những ấn tượng về người đó trong lòng. Nhưng dù được nhiều người để ý nhưng con giáp này không dễ tìm một nửa của mình.

Nhưng chỉ cần tìm được người phù hợp, họ sẽ nghĩ đến chuyện trọn đời, luôn hết lòng vì gia đình. Khi đã kết hôn, con giáp này sẽ luôn nghĩ cho gia đình, luôn cùng bạn đời cố gắng hết mình.

Phụ nữ tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân sinh ra với vận mệnh đào hoa. Khi còn nhỏ, họ đã luôn chăm chút bản thân để khiến mình luôn xinh đẹp. Họ có nhiều người để ý, cũng có những mối tình sâu đậm.

Khi lập gia đình, họ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho mình. Dù đã là mẹ bận rộn với con cái nhưng họ lúc nào cũng tinh tươm, khiến không ít đàn ông theo đuổi. Và lắm khi con giáp này cũng đùa cợt hơi quá để người khác vấn vương. Nhưng con giáp này lúc nào cũng một lòng một dạ với chồng con, không bao giờ phản bội.

Họ không hay nói lời yêu thương nhưng tình cảm của họ luôn rất nhiều. Thay vì nói lời ngọt ngào, con giáp này sẽ luôn dùng hành động để thể hiện khiến bạn đời cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi có họ trong đời.

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