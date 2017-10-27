Phụ nữ tuổi Dậu lại khá thoải mái, có phần nông nổi nhưng trong tình cảm lại rất thủy chung. Nhiều phụ nữ một khi yêu là hết lòng chăm sóc cho người yêu. Họ đã yêu là yêu hết lòng, thủy chung tuyệt đối. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, họ sẽ rất tuyệt tình.

Đàn ông tuổi Dậu thường trầm lặng, giản dị, có phần hướng nội. Trong chuyện tình cảm, họ rất chân tình, hay quan tâm đến đối phương.

Con giáp này thường rất nghiêm túc trong tình cảm. Khi ở bên con giáp này, bạn luôn có được sự yên tâm nhất trong tình cảm vì họ rất thành thật, chỉ nghĩ cho đối phương.

Khi yêu họ rất lãng mạn, lo lắng nghĩ suy cho người yêu không ít. Bạn sẽ luôn thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Không những vậy, một khi yêu con giáp này sẽ nghĩ chuyện dài lâu, chuyện hôn nhân đại sự. Vì một khi xác định yêu ai, họ sẽ nghĩ luôn việc sẽ gắn kết với người này cả đời.

Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn có vóc dáng không mấy vững vàng nhưng lại rất chung thủy và có trách nhiệm trong tình cảm, hôn nhân.

Họ luôn sống rất nghĩa khí, hết lòng trong những mối quan hệ tình cảm. Đã yêu rồi thì họ sẽ yêu mãnh liệt nhất có thể.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích tự do, kiên định trong những lựa chọn. Họ lại sâu sắc, vững vàng và không khi nào hối hận về quyết định của mình.

Không những vậy, trong tình cảm, họ rất chân thành và thủy chung. Dù có hay đi nhiều, quen biết không ít nhưng khi đã gặp người phù hợp, họ sẽ yên phận yêu thương hết lòng một người đó thôi. Cả đời họ về sau cũng chỉ để chăm sóc và quan tâm người đó.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống hòa đồng, cởi mở. Họ thích đi đây đó khám phá. Họ cũng là tuýp người thích lãng mạn trong tình cảm. Với họ, tình yêu là nguồn sống không bao giờ thiếu được. Khi yêu, họ chỉ thấy người đó. Họ chung tình và rất chắc chắn trong tình cảm.

Khi đã yêu, họ sẽ chăm sóc và lo toan cho đối phương một đời. Là người yêu của con giáp này, hãy cứ yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc!

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