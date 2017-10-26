4 con giáp cầu được ước thấy, TÌNH phơi phới, TIỀN ngập lối, tiếng tăm lẫy lừng trong 2 tháng cuối năm

Dù là 2 tháng cuối năm nhưng lại không làm “giảm nhiệt” sự thịnh vượng phủ phê của 4 con giáp này.

Tuổi Thân

Trong 2 tháng cuối năm này, dù công việc bận rộn, căng thẳng không ít nhưng họ luôn có thể gánh vác hết. Từ đó mà năng lực càng giỏi, tiền tài cũng không ít. Họ được cấp trên trọng dụng.

Sức khỏe cũng rất tốt, bệnh tình gì cũng có thể vượt qua. Vận đào hoa rất thịnh, ai độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp nhân duyên tốt. Những ai đang yêu thì sẽ càng hạnh phúc hơn.

Tuổi Dậu

Họ có thái độ làm việc và học hỏi rất tích cực. Ai làm thuê có thể được sếp khen thưởng, cơ hội thăng chức cũng không còn xa.

Cũng trong thời gian này, chuyện tình duyên của họ cũng rất tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Trong 2 tháng cuối năm này, họ có cơ hội thăng tiến chức trong công việc. Những cố gắng, nỗ lực của họ bao lâu nay đều được đền đáp xứng đáng. Dù có nhiều căng thẳng nhưng họ luôn được đồng nghiệp giúp sức. Do đó, họ dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra, tiền tài cũng rất ổn định.

Tuổi Dần

Đây là lúc họ gặt hái được nhiều thành quả nhất. Tiền tài giàu sang, tinh thần sảng khoái, chuyện gì cũng suôn sẻ.

Về chuyện tình duyên, đây là lúc họ hạnh phúc và viên mãn nhất. Dù là độc thân hay đã có gia đình đều rất tốt đẹp.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo