Cục diện tương hại, Lục Xung ảnh hưởng, 3 con giáp này ngày 25/12/2021 gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 15:20

Tử vi ngày 25/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp nhiều chuyện không may, nên chú ý đề phòng những người xung quanh.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 25/12/2021 cho thấy, tuổi Tý sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ của cục diện tương hại. Những rắc rối ập đến khiến cho kẻ tiểu nhân có cơ hội để hạ bệ nhằm chiếm đoạt những thành quả mà con giáp này dày công vun đắp trong suốt thời gian qua.

Hung tinh giáng họa, con giáp này cần phải hết sức đề phòng kẻo rơi vào bẫy rập của kẻ xấu bụng. Trong mối quan hệ với những người có chức có quyền, bản mệnh cần cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc.

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Ảnh hưởng của Lục Xung không hề nhỏ nên con giáp tuổi Sửu không nên xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 25/12/2021, ảnh hưởng của Lục Xung không hề nhỏ nên con giáp tuổi Sửu không nên xem thường, do đó hôm nay bạn cũng nên hạn chế nói ra những ý kiến cá nhân của mình. Thậm chí bạn tin rằng mình đúng cũng bị người khác nhất quyết phủ định đến cùng mới thôi.

Thiên Quan khiến cho con giáp tuổi Sửu dễ để xảy ra sai sót, bạn có cảm giác như rằng những người xung quanh không thực sự hiểu được những cảm xúc của bạn, và điều này khiến cho bạn không vui vẻ chút nào. Tuy nhiên đơn giản là mọi người đều đang bận rộn với vấn đề của riêng họ và không thể quan tâm tới vấn đề của bạn được.

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Cục diện tương hình ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình hôm nay của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 25/12/2021 hôm nay, cục diện tương hình ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình hôm nay của tuổi Thân. Những rắc rối mà con giáp này gặp phải trong khoảng thời gian này chính là nguyên nhân khiến bản mệnh trở nên căng thẳng và áp lực thấy rõ.

Hung tinh ngáng trở, bản mệnh chẳng thể nào tự mình vượt qua những khó khăn cứ liên tiếp tìm đến với mình. Nếu con giáp này không muốn mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt, hãy nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Họ sẽ đưa ra cho những lời khuyên hữu ích mà tuổi Tuất đang thực sự cần đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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