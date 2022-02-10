Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 11/2/2022: Dần quyết đoán hơn, Ngọ phải chịu không ít áp lực

Người tuổi Tý phải chịu sức ảnh hưởng của cục diện Tương Hại nên bắt tay vào làm việc gì cũng gặp phải khó khăn. Có lẽ bạn cần phải tạm dừng lại để dành thời gian tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Khi cảm thấy vấn đề vượt qua khả năng giải quyết của mình, bản mệnh nên hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy.

Với người làm công ăn lương, đó có thể là khoản tiền thưởng nóng cho những cố gắng suốt thời gian qua. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được một khoản lãi lời từ những mối làm ăn trước đó. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh nên làm việc nào cũng thuận lợi, thậm chí còn được giới thiệu thêm cho những cơ hội đáng quý.

Người tuổi Tý phải chịu sức ảnh hưởng của cục diện Tương Hại nên bắt tay vào làm việc gì cũng gặp phải khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Dần trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc, kể cả khi không được mọi người xung quanh ủng hộ đi chăng nữa. Tất nhiên, thái độ quyết tâm là tốt, song bạn đừng nhầm lẫn với sự ương bướng, cứng đầu cứng cổ. Bản mệnh vẫn cần phải dành thời gian để lắng nghe góp ý của mọi người.

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc tương đối thuận lợi. Bạn có đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy nên dễ dàng tìm ra cách hợp lý để giải quyết vấn đề. Nếu giữ vị trí lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, điều con giáp này cần chú ý chính là thái độ ngạo mạn của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 11/2/2022 cho thấy, sự nghiệp của tuổi Tý có nhiều bước chuyển biến thuận lợi. Con giáp này có cơ hội gặp quý nhân, được chỉ dạy để nhanh chóng giải quyết vấn đề khúc mắc trước đó. Những gì bản mệnh không biết sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, hướng dẫn bài bản, lúc này đừng giấu những yếu kém của bản thân, sự thành thật sẽ mang lại may mắn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chớ nên để những suy nghĩ lối mòn, cố chấp của bản thân ảnh hưởng tới tương lai của mình. Có nhiều điều bản mệnh cần phải linh hoạt hơn trong cách nghĩ và cách làm để có thể theo kịp thời đại. Trước hết hãy bắt đầu từ việc thay đổi một vài định kiến hiện tại.

Tuổi Tỵ chớ nên để những suy nghĩ lối mòn, cố chấp của bản thân ảnh hưởng tới tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ phải chịu không ít áp lực trong công việc. Mọi thứ đổ dồn lên vai con giáp này khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khó tránh được lúc nghĩ tới chuyện buông xuôi. Vận trình của bản mệnh thêm ảm đạm khi tiền bạc cũng thất thoát khó kiểm soát.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm mới khí thế mới, bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Bạn hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để mình phát huy ưu điểm, vì vậy, trong năm mới này, dù nội dung công việc có khó khăn đi nữa, bạn cũng không có ý định trốn tránh.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề mà tập thể gặp phải. Người làm lãnh đạo có thể thể hiện được khả năng của mình, nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Bạn có thể là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Nếu có ý định đi làm ăn xa hay mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh nên tận dụng thời cơ này để tiến hành. Khả năng làm chủ cảm xúc tốt giúp người tuổi này có thể tập trung tốt trong quá trình xử lý công việc mà không bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng tư.

Người tuổi Thân với đầu óc thông minh, tài trí có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên gián tiếp tạo ra các suy nghĩ tiêu cực, người tuổi Tuất khó tránh khỏi cảm giác mỏi mệt và chán nả. Tuổi Tuất cần phải hiểu rằng không phải chuyện gì thẳng thắn cũng đều tốt, nhất là khi điều đó gây ảnh hưởng tới quyền lợi của bản mệnh.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Tử vi dự đoán người tuổi này đang có động lức lớn khi liên tục nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt. Ngoài ra, năng lực được cấp trên công nhận còn giúp tuổi Dần tự tin hơn với những quyết định của bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.