Tình duyên 12 con giáp ngày 11/2/2022: Sửu lạnh nhạt với chuyện tình cảm, Tỵ đào hoa nở rộ, Hợi được đà thăng hoa

Thổ khắc Thủy, tình cảm của bản mệnh với nửa kia cũng không được êm đẹp. Dường như hai người luôn tranh cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Nếu không bao dung hơn cho nhau, quan hệ đôi bên sẽ rất dễ rơi vào cảnh rạn nứt.

Người độc thân có thái độ khá thờ ơ, lạnh nhạt với chuyện tình cảm. Bạn cho rằng việc dành thời gian cho một người nào đó xa lạ là tốn công vô ích. Vì thế, bạn thường cự tuyệt sự quan tâm của mọi người.

Người độc thân có thái độ khá thờ ơ, lạnh nhạt với chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hỏa sinh Thổ mang tới những tin vui tình cảm cho người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn còn đang độc thân. Bạn đã có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm nên cũng sẵn sàng trò chuyện với người khác giới, mở ra cơ hội yêu đương cho mình.

Tuổi Mão

Bản mệnh còn được lục hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc tuổi Mão càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng thêm êm ấm.

Tuổi Thìn

Người độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Bằng sức hút của riêng mình, bản mệnh có không ít vệ tinh vây quanh. Những đối tượng theo đuổi trước mắt có thể có những điểm khiến bản mệnh chưa vừa lòng, nhưng hãy bình tĩnh xem xét.

Tuổi Tỵ

Đường tình duyên của bản mệnh vượng sắc, đào hoa nở rộ. Các cặp đôi có một ngày êm đềm hạnh phúc bên nhau. Con giáp này cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được người hợp duyên hợp ý, có thể san sẻ và dựa dẫm cả đời.

Đường tình duyên của bản mệnh vượng sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Điểm sáng duy nhất trong ngày của tuổi Ngọ chính là chuyện tình cảm êm ả. Con giáp này thầm cảm ơn nửa kia rất nhiều vì đã luôn bên cạnh mình trong những thời điểm khó khăn và mệt mỏi như này. Tình cảm của hai người càng thêm phần bền vững vì sự sẻ chia và quan tâm như vậy.

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm đến các công việc nhà.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Mâu thuẫn vẫn tồn tại trong mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia. Theo đó, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung vì cái tôi của cả hai người còn quá lớn.

Đây là thời điểm thuận lợi để những người Tuổi Tuất chủ động hâm nóng tình cảm với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm thuận lợi để những người Tuổi Tuất chủ động hâm nóng tình cảm với nửa kia. Những người không khéo kiểm soát cảm xúc của mình sẽ dễ nói lời thiếu suy nghĩ gây tổn thương đối phương.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm được đà thăng hoa. Mão Hợi tam hợp giúp con giáp này và nửa kia dễ dàng vượt qua được những sóng gió trong đời sống tình cảm. Cả hai dành cho nhau những tình cảm chân thành, nồng hậu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.