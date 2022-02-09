Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 10/2/2022: Tý cần giữ bình tĩnh, Mão khá bận rộn, Mùi được một phần thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 21:59

Tử vi về công danh sự nghiệp ngày 10/2/2022 cho thấy, 12 con giáp cần tập trung vào công việc sau kỳ nghỉ Tết, tránh tình trạng chểnh mảng, không hoàn thành tiến độ được giao.

Tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Ảnh hưởng của cục diện tương xung đòi hỏi người tuổi Tý phải giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Nếu chẳng may không kiểm soát tốt cảm xúc, bày tỏ cơn nóng giận và hấp tấp thì nhất định sẽ gây ra nhiều hành động đáng lo ngại.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đang có nhiều mối bận tâm và không xác định được đâu là lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Bản mệnh dễ bị mất phương hướng và tạo sơ hở cho kẻ tiêu nhân lợi dụng, phá hoại vận trình sự nghiệp.

su nghiep 1
Tuổi Sửu đang có nhiều mối bận tâm và không xác định được đâu là lĩnh vực mình muốn theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Một chút lơ là và sơ hở của con giáp này cũng đủ tạo điều kiện cho kẻ xấu gây nên bao rắc rối. Bất kể làm việc gì thì tuổi Dần cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác để giảm đi những mối đe doạ không đáng có.

Tuổi Mão

Đây sẽ là một ngày khá bận rộn của con giáp tuổi Mão khi bạn phải liên tục xử lý các rắc rối xảy ra dưới sức ép của Thương Quan, bạn phải nhắc nhở bản thân nỗ lực tập trung vào công việc. Thay vì cảm thấy lo lắng hay áp lực thì cứ nhất là nên phân ra xem việc nào phải làm luôn, việc nào có thể chờ đợi thêm.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp cho tuổi Thìn dễ gây ấn tượng với mọi người trong ngày hôm nay nhờ sự nhanh nhạy, khéo léo của mình. Bạn hiểu ý rất nhanh và thực hiện công việc xuất sắc hơn người ta kỳ vọng.

Tuổi Tỵ

Thiên Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ được tiếp cận những nguồn thông tin đáng giá, mang tới cơ may cải thiện tài chính của mình trong tương lai không xa. Vì thế, hãy kiên trì thực hiện theo kế hoạch cho dù sẽ có lúc bạn chán nản khi đối mặt với khó khăn. Nếu đang hoang mang, bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có kinh nghiệm bạn nhé.

su nghiep 2
Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng, con giáp này rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình. Trong năm mới, bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân, một khi đã bắt tay vào công việc gì, hãy kiên trì trong thời gian dài, như vậy mới mong thấy được thành quả.

Tuổi Mùi

Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng, con giáp này rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Một số người làm việc chăm chỉ suốt trong những ngày vừa qua cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. Đây chính là nguồn động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Tuổi Thân

Được Tam Hội che chở, công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tiếp thêm cho bạn sức mạnh lớn lao, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Tuổi Dậu

Nếu có công việc phải giải quyết trong ngày mới này, bản mệnh cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn. Tuổi Dậu sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi từ trước đến nay là hoàn toàn xứng đáng.

su nghiep 3
Nếu có công việc phải giải quyết trong ngày mới này, bản mệnh cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với tinh thần trách nghiệm cao, con giáp này vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những phát sinh trong công việc nhanh chóng được bạn xử lý một cách gọn gàng. Đó chính là lý do mà cấp trên tín nhiệm và giao cho bạn những trọng trách vô cùng quan trọng này.

Tuổi Hợi

Có Chính Ấn che chở, với tài năng của mình, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Những công việc mà bạn đảm trách đều mang lại những thành tích và hiệu quả rất cao. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã lập ra trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 9/2/2022: Tỵ cần quyết đoán hơn, Dậu bị hung vận cản trở, Hợi nhận được nhiều sự hỗ trợ

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 9/2/2022: Tỵ cần quyết đoán hơn, Dậu bị hung vận cản trở, Hợi nhận được nhiều sự hỗ trợ

Tử vi về công danh sự nghiệp ngày 9/2/2022 cho thấy, 12 con giáp cần tránh để tình cảm cá nhân xen vào có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc trong hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   sự nghiệp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 10/2/2022 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 24 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn