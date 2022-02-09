Thương Quan cản trở, Kiếp Tài giáng mệnh, 3 con giáp này ngày 10/2/2022 tài lộc sa sút, vận trình không thông, tiểu nhân mưu hại

Đây sẽ là một ngày khá bận rộn của con giáp tuổi Tý khi bạn phải liên tục xử lý các rắc rối xảy ra dưới sức ép của Thương Quan, bạn phải nhắc nhở bản thân nỗ lực tập trung vào công việc. Thay vì cảm thấy lo lắng hay áp lực thì cứ nhất là nên phân ra xem việc nào phải làm luôn, việc nào có thể chờ đợi thêm.

Thiên Quan dự báo đây là ngày của những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến con giáp tuổi Tỵ cảm thấy đuối sức. Ngoài ra, bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Dưới sức ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn trong ngày 10/2/2022 này phải đối diện với không ít rắc rối phát sinh. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện bao đồng thị phi kẻo rước họa vào thân lúc nào chẳng hay.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức đề phòng, chớ dễ dàng tin lời người khác mà bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tiền trong tay hãy giữ chặt lấy, đừng để cho ai có cơ hội dòm ngó.

Tuổi Tuất gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 10/02/2022 cho thấy, Tuổi Tuất gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Tuất.

Những kế hoạch của Tuổi Tuất chuẩn bị diễn ra vẫn phải đề phòng tình huống xấu như gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.