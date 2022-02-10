Sức khỏe 12 con giáp ngày 11/2/2022: Tý không được ổn định, Mão cần ăn uống điều độ

Thủy khí vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Tý không được ổn định. Có thể vì thời gian qua quá bận rộn nên bản mệnh không có thời gian để rèn luyện cơ thể. Hãy sắp xếp lại thời gian biểu của mình cho khoa học hơn.

Hôm nay người tuổi Sửu cần tránh ăn đồ tanh, lạnh, cay nóng triệu chứng này xuất hiện dữ dội. Đừng để công việc bận rộn chiếm hữu mất thời gian ăn uống của. bạn. Những bữa ăn thất thường sẽ gây áp lực lên sức khỏe Đại Tràng của bạn.

Hôm nay người tuổi Sửu cần tránh ăn đồ tanh, lạnh, cay nóng triệu chứng này xuất hiện dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày người tuổi Dần nên ăn uống từ tốn, tránh ăn xong làm việc ngay. Thức ăn động vật và trái cây cũng rất tốt, khi ăn nhai kỹ thì sẽ cải thiện được đường tiêu hóa lúc này.

Tuổi Mão

Bố cục ngũ hành ngày nảy sinh Mộc khắc Thổ. Bạn cần ăn uống điều độ, sống có quy luật tránh đề hàn tà xâm nhập. Tâm trạng cần thoải mái, không nên để tinh thần bị kích thích, gan khí không xâm phạm đến dạ dày.

Tuổi Thìn

Dự báo người tuổi Thìn dễ mắc chứng kén ăn. Người tuổi Thìn nên bổ sung các loại vitamin để kích thích và cải thiện vị giác như kẽm, vitamin B, A, E. Lúc rảnh rỗi thì nên luyện tập thể thao thường xuyên.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể tham khảo cách trị chứng đầy hơi bằng cách uống trà gừng nóng để chữa đầy hơi, tức bụng. Khi uống nhớ uống từng ngụm nhỏ. Hoặc uống nước chanh gừng, dùng nước ấm pha với một thìa mật ong, hai thìa cốt chanh và vài lát gừng.

Người tuổi Tỵ có thể tham khảo cách trị chứng đầy hơi bằng cách uống trà gừng nóng để chữa đầy hơi, tức bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đại Tràng là tạng cần được bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay để có sức khỏe cân bằng. Nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn làm nhiều bữa trong ngày.

Tuổi Mùi

Bạn cần hạn chế các chất kích thích, gia vị gây kích ứng như ớt, hạt tiêu. Ngoài ra, để đại tràng khỏe mạnh đòi hỏi người tuổi Thân phải có tinh thần lạc quan nên cần tránh những lo âu, phiền muộn không đáng có.

Tuổi Thân

Bạn cần hạn chế các chất kích thích, gia vị gây kích ứng như ớt, hạt tiêu. Ngoài ra, để đại tràng khỏe mạnh đòi hỏi người tuổi Thân phải có tinh thần lạc quan nên cần tránh những lo âu, phiền muộn không đáng có.

Tuổi Dậu

Tình hình sức khỏe của Tuổi Dậu hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Dậu thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Dậu hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe của Tuổi Tuất không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt, Tuổi Hợi nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.