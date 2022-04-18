Con giáp nữ LẬN ĐẬN đủ đường, tiền bạc và tình duyên đều THUA THIỆT

Tâm linh - Tử vi 18/04/2022 17:28

Những chị em cầm tinh các con giáp dưới đây có số vất vả, lận đận hơn người.

Phụ nữ tuổi Tuất vất vả đường chồng con

Đa phần chị em tuổi Tuất thường rất năng động, thông minh và có cá tính mạnh mẽ. Vốn dĩ họ là người tài giỏi nhưng là tự thân tích lũy, chứ không hề gặp được nhiều may mắn, vì thế cuộc đời của họ trải qua không ít cơn thăng trầm, sóng gió.

Phụ nữ tuổi Tuất nội tâm rất mạnh mẽ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề khéo léo và giỏi giang.

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Hoặc nếu có thành gia lập thất thì cũng một mình cáng đáng việc lớn nhỏ trong gia đình. Tủi hờn nhiều lắm, đôi khi phải nuốt nước mắt vào trong mà đối phương đâu có tỏ tường.

Nhưng đôi khi cũng chính vì sự giỏi giang đó mà họ lấn át đấng mày râu, chuyện tình duyên dễ lận đận hoặc lỡ dở. Hoặc nếu có thành gia lập thất thì cũng một mình cáng đáng việc lớn nhỏ trong gia đình. Tủi hờn nhiều lắm, đôi khi phải nuốt nước mắt vào trong mà đối phương đâu có tỏ tường.

Tuy nhiên, càng về sau vận khí của phụ nữ tuổi Tuất càng hanh thông, chuyện tình duyên, gia đạo bớt cực nhọc, vất vả. Có thể nói rằng “chị em Tuất khổ trước sướng sau”, về hậu vận thì mới an nhàn, đỡ vất vả được.

Phụ nữ tuổi Tý lận đận tình duyên

Tình cảm của bạn khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Nhất là trong tháng tới hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

Những người thuộc tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Phụ nữ tuổi Tỵ vất vả nhiều bề

Phụ nữ tuổi Tỵ thường rất nhanh nhẹn, đảm đang và chịu thương chịu khó. Tuy nhiên cuộc đời họ lại chịu nhiều vất vả và gian nan.

Vốn sinh ra không được sung sướng như người ta, chịu nhiều thiếu thốn trong cuộc sống, gia đình không đủ đầy về mọi mặt từ cái ăn đến cái mặc. Bản thân tuổi Tị luôn phải tự lực cánh sinh, rất ít quý nhân giúp đỡ. Về vật chất đã không được sung túc thì chớ, chuyện tình cảm, con cái cũng không được như ý muốn.

Ngay từ thuở mới yêu cũng đã lận đận, trải qua dăm ba mối tình mới tìm thấy người phù hợp. Ấy vậy mà, khi bước vào hôn nhân, họ lại chịu khá nhiều cay đắng. Luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng bạn đời lại không cảm thông hoặc quá bận rộn nên gánh nặng lên đôi vai tuổi Tị lại càng lớn. 

 

Bởi nhiều nguyên do cộng dồn mà phụ nữ tuổi Tị lúc nào cũng tất bật, vất vả lo toan cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình. Hãy biết yêu và trân trọng bản thân hơn, bạn sẽ thấy bớt khổ cực, vất vả đi nhiều. 

 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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