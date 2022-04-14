Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn: Các con giáp càng nghe lời vợ càng lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 14:35

Chồng bạn có nằm trong danh sách này?

Tuổi Dậu

Các cụ có câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Vì vậy, chỉ cần vợ chồng chung sức chung lòng, đồng cam cộng khổ, biết suy nghĩ cho nhau thì đàn ông tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tạo dựng được cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Đàn ông tuổi Dậu vốn có tính cách hiền lành, điềm đạm. Vợ của họ là người phụ nữ mẫu mực, quyết đoán, có gan làm giàu. Đây chính là lý do tại sao tuổi Dậu nghe lời vợ thì sự nghiệp sẽ vượng phát, gia đình ít trải qua sóng gió. Người vợ sẽ là cánh tay phải, là người quân sư đưa ra những lời khuyên, góp ý hữu ích giúp tuổi Dậu phát triển sự nghiệp vững chắc hơn.

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn: Các con giáp càng nghe lời vợ càng lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, tuổi Dậu là một trong những con giáp có số phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu

Trời sinh đàn ông tuổi Sửu vốn rất xem trọng và chiều chuộng vợ. Cũng nhờ vậy, họ rất dễ có cuộc sống an nhàn, có của ăn của để, không bao giờ thiếu thốn. Vợ họ rất biết cách dung hòa các mối quan hệ, luôn đưa ra những hướng giải quyết tốt đẹp cho công việc của chồng.

Chính nhờ thế nên gia đạo của đàn ông tuổi Sửu luôn tốt đẹp, vợ chồng thuận hòa, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Nhờ phúc khí của vợ nên sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió, cả đời sống trong nhung lụa, không biết cực khổ là gì. Vì vậy, nam tuổi Sửu đừng ngại lắng nghe những lời vợ nói. Điều đó sẽ giúp ích cho công việc lẫn tài chính của quý ông tuổi Sửu ngày càng vượng phát.

Tuổi Thân

Đàn ông tuổi Thân có tính cách lạc quan, vui vẻ. Họ thích sống tự do, tự tại. Người này có năng lực nhưng đôi khi lại thiếu đi sự bền vững.

Tuổi Thân sẽ lấy một người vợ tốt, là Thần Tài, là ngôi sao may mắn của gia đình. Vợ không chỉ là bạn đồng hành trong cuộc sống mà còn là thần hộ mệnh bảo vệ tuổi Thân. Con giáp này nằm trong số những con giáp nam phất lên sau khi lấy vợ. Đàn ông tuổi Thân sau khi kết hôn giảm bớt được tính ham chơi, yêu thương vợ hết lòng thì gia đình luôn đầm ấm, tài vận nhờ thế cũng tăng lên.

Tuổi Thân sẽ lấy một người vợ tốt, là Thần Tài, là ngôi sao may mắn của gia đình. Vợ không chỉ là bạn đồng hành trong cuộc sống mà còn là thần hộ mệnh bảo vệ tuổi Thân. Con giáp này nằm trong số những con giáp nam phất lên sau khi lấy vợ.

Đàn ông tuổi Thân sau khi kết hôn giảm bớt được tính ham chơi, yêu thương vợ hết lòng thì gia đình luôn đầm ấm, tài vận nhờ thế cũng tăng lên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp bên ngoài tưởng chừng KHÔNG CÓ GÌ nhưng thực chất là ĐẠI GIA NGẦM BẠC TỶ mấy ai hay

Các con giáp bên ngoài tưởng chừng KHÔNG CÓ GÌ nhưng thực chất là ĐẠI GIA NGẦM BẠC TỶ mấy ai hay

Các con giáp này có năng lực kiếm tiền giỏi, sở hữu khối tài sản kếch xù mấy ai hay.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 con giáp tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới