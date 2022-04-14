10 ngày tới, 3 con giáp dễ gặp TAI ƯƠNG xui xẻo, cẩn thận THỊ PHI, CƠN GIẬN ÁT MẤT LÍ TRÍ trong 10 ngày tới

Tử vi cho biết trong 10 ngày sắp tới có những con giáp này dễ gặp tai ương xui xẻo.

Tuổi Sửu Thường ngày, người tuổi Sửu khá điềm tĩnh, ôn hòa, không mấy khi thấy họ nổi đóa hay tức giận vô cớ. Nhưng một khi ai đó động chạm đến lợi ích cá nhân hoặc vi phạm nguyên tắc sống nào đó, họ sẽ nổi cơn thịnh nộ, trông cũng dữ dằn và đáng sợ như thường. Chính lúc không giữ được bình tĩnh, cơn giận át mất lý trí, con giáp này sẽ nói ra những điều không nên nói, thậm chí quá đáng hoặc có tính xúc phạm người khác. Họa từ miệng mà ra, khó tránh khẩu thiệt thị phi, tự mình hạ thấp uy tín bản thân.

Trong tình duyên những người tuổi Sửu có gia đình nên thận trọng kẻo liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo nhiều sóng gió khiến tinh thần bất ổn, ảnh hưởng tới tình cảm. Tuổi Dậu Thời gian tới tuổi Dậu do tác động xấu nên dễ gặp tiểu nhân quấy phá. Trong 10 ngày tới những chú Gà gặp phải sao xấu nên vô cùng tất bật, vất vả đối với người tuổi Sửu. Bạn có sẵn tham vọng, luôn muốn bắt tay vào làm nhiều việc nên chẳng có lúc nào là rảnh rỗi, song vì sắp xếp công việc chưa hợp lý thành ra hiệu quả chưa cao.

Tử vi cho biết trong thời gian tới tuổi Dậu do tác động xấu nên dễ gặp tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Thời gian 10 ngày tới, con đường tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ chính là một trong những con giáp gặp vận xui. Trắc trở nhất trong 10 ngày tới thì không thể thiếu con giáp tuổi Tỵ. Tử vi trong thời gian này, những người tuổi Tỵ dễ gặp thị phi trong công việc và chuyện tình cảm. Những người tuổi Tỵ nên tránh xa thói bà tám bởi điều này sẽ gây không ít rắc rối về mặt công việc, liên tiếp xảy ra những điều không may trong việc buôn bán, khó mà làm thành công được việc gì. Tử vi trong 10 ngày tới người tuổi Tỵ không nhận được những điều may mắn trong tài lộc, thậm chí là nếu không biết đề phòng còn dễ bị tiểu nhân lợi dụng, mất tiền bạc, sự nghiệp. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-ngay-toi-3-con-giap-de-gap-tai-uong-xui-xeo-can-than-thi-phi-con-gian-at-mat-li-tri-trong-10-ngay-toi-462088.html