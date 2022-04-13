Bước sang tuần mới (18/4 – 24/4), 3 con giáp tha hồ nghênh đón tài lộc, GIÀU SANG vô đối, là THỜI ĐIỂM VÀNG để hốt bạc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 17:55

Chỉ cần bước sang tuần mới, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối từ ngày (18/4 – 24/4).

Tuổi Ngọ

Trong tuần này sẽ là thời điểm hốt vàng hốt bạc đối với người tuổi Ngọ, nếu nhanh tay nắm bắt được cơ hội này thì bạn có thể nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn về tay. Tốt nhất, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ngay từ bây giờ, để cơ hội đến thì không bị bất ngờ hay bỡ ngỡ.

 

Bạn có nhiều cơ hội làm ăn, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngay cả những hạng mục bạn không đặt nhiều kỳ vọng cũng có thể mang đến cho bạn thành công bất ngờ. Đặc biệt là thời điểm cuối tuần (18/4 – 24/4), quý nhân vận của tuổi Ngọ khá vượng, rất thích hợp để ký kết hợp đồng hay đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, khi tài lộc nở rộ, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì con giáp này sẽ kiếm được không ít, đủ để chi tiêu rủng rỉnh không cần lo nghĩ nhiều. Vận may trong 2 ngày này còn giúp những người tham gia quay số hay bốc thăm trúng thưởng đều nhận được quà tặng, lộc lá trời ban.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thường rất chăm chỉ, thực tế và kiên định trong cuộc sống. Con giáp này sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của bản thân và gia đình. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Đặc biệt trong tuần mới (18/4 – 24/4) sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Bước sang tuần mới (18/4 – 24/4), 3 con giáp tha hồ nghênh đón tài lộc, GIÀU SANG vô đối, là THỜI ĐIỂM VÀNG để hốt bạc vào nhà - Ảnh 1
Thời gian này, vận mệnh của tuổi Mùi sẽ dần dần tốt lên, lại có sao may mắn chiếu mệnh, chuyện tình cảm sẽ có nhiều khởi sắc và có thể có kết quả tốt đẹp.

 

Tuổi Thìn

Lá số tử vi tuần mới của tuổi Thìn cho thấy, tuần này là một tuần nhiều thách thức đối với người làm công ăn lương. Dường như bạn bị cô lập trong tập thể và phải hoàn thành mọi việc một mình. Con giáp này nên nhớ, trước khi oán trách người khác, cần nhìn nhận lại bản thân xem cách ăn nói, hành xử của mình có đắc tội với người khác hay không.

Vận trình về tài lộc lại có nhiều điểm sáng trong tuần mới. Rất có thể con giáp này nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó. Tuần này mang đến cơ hội cho tuổi Thìn về đầu tư, bạn có thể tiếp tục tìm nguồn đầu tư, khiến lãi mẹ đẻ lãi con, làm giàu nhanh chóng nhờ những đánh giá chuẩn xác của mình.

Tử vi tuần mới từ (18/4 – 24/4) nhận thấy, chuyện tình cảm của tuổi Thìn có sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, người độc thân không thiếu người săn đón. Với người đã lập gia đình, bạn đang dần dần trở nên chín chắn hơn trong vai trò người cha, người mẹ của mình. Bạn sẵn sàng dành thời gian để chăm sóc, lắng nghe và giáo dục con cái, giúp gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình với nhau.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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