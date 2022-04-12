Đúng 19h00 Rằm tháng 3 âm lịch, con giáp nào cầm chục SỔ ĐỎ TRONG TAY?

Đồng hồ điểm lúc 7h00 Rằm tháng 3 âm lịch, các con giáp sau đây nhận được nhiều may mắn trời ban khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, người tuổi Tý vốn có vận số khá tốt. Từ tháng 3 âm lịch trở đi, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, đây là thời kỳ nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Nếu Tý nhanh nhạy nắm bắt thì khả năng đổi đời rất lớn.

Tử vi nói rằng, người tuổi Tý vốn có vận số khá tốt. Ảnh minh họa: Internet

Vào dịp Rằm tháng 3 âm lịch tới đây, tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi. Những ngày tháng còn lại sẽ đón nhận nhiều hỷ sự, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch nhờ Chính Ấn sao sáng. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ và chỉ lối mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có phần khởi sắc trong thời gian tới, Hội độc thân hãy cứ mạnh dạn thể hiện mình, đường tình duyên của bạn đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Sức cuốn hút của bạn chính là lòng nhân ái và trái tim ấm áp, ai đi vào trái tim của bạn rồi cũng chẳng còn muốn đi ra nữa.

Tuổi Sửu

Từ tháng 3 âm lịch trở đi, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Con giáp này vốn chăm chỉ, siêng năng, biết cách phát huy năng lực đúng chỗ nên có thể gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Vào dịp Rằm tháng 3 âm lịch sắp tới, con giáp này đón nhận nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dư dả. Tuổi Sửu không phải lo lắng về vấn đề tài chính, đầu tư. Thu nhập của con giáp này sẽ không ngừng tăng. Những người làm công ăn lương cũng không cần phải lo lắng nhiều vì lương thưởng tương đối hậu hĩnh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-19h00-ram-thang-3-am-lich-con-giap-nao-cam-chuc-so-do-trong-tay-461344.html