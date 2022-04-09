ĐẦU XUÔI, ĐUÔI LỌT: Top các con giáp THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC, tiền tài cũng TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN trong ngày thứ 2 đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:45

Xin chúc mừng may mắn nhất ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ có một ngày đầu tuần suôn sẻ, như ý.

Tuổi Mão: Công việc tiến triển tốt

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

ĐẦU XUÔI, ĐUÔI LỌT: Top các con giáp THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC, tiền tài cũng TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN trong ngày thứ 2 đầu tuần - Ảnh 1
Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Tý: Sự nghiệp thăng hoa

Xem tử vi hằng ngày của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Tuất: Làm ăn phát đạt

Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề của mình. Nếu dũng cảm nhận lỗi, bạn sẽ phát triển nhanh chóng hơn.

ĐẦU XUÔI, ĐUÔI LỌT: Top các con giáp THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC, tiền tài cũng TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN trong ngày thứ 2 đầu tuần - Ảnh 2
Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy

Tuy nhiên, hôm nay bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, còn mình thì bàng quan.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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