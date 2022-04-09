NHẬN LỘC TRỜI BAN trong tuần mới (11/4-17/4/2022), các con giáp cần chuẩn bị 'túi 3 gang' để hốt bạc NHÂN GIAN

Dù là con giáp may mắn tuần này nhưng người tuổi Mão vẫn sẽ gặp phải chút ít khó khăn trước khi gặt hái thành công. Đầu tuần, đồng nghiệp có thể buông lời nói xấu, chỉ trích bạn, song nếu bạn tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình thì kết quả sẽ chứng minh ai là người đúng đắn.

Chuyện tài lộc nhìn chung ổn định, đến cuối tuần, người làm công ăn lương có thể nhận được một vài khoản thưởng nóng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển hài hòa giúp bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Với các cặp đôi, quan hệ đôi bên có dấu hiệu được hàn gắn vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ hai người đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ cho nhau. Sự cảm thông và bao dung khiến những tổn thương trước đó dần được chữa lành.

Tuổi Hợi

Tuần này là một tuần khá thuận lợi với người tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bạn hoàn thành tốt công việc nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến của mình, nhờ thế mà bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh.



Thành tích tốt tất nhiên sẽ giúp cho bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương ắt chạm tay vào cơ hội được thưởng nóng, thậm chí thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, việc mở rộng thị trường thuận lợi cũng sẽ giúp người làm kinh tế thu tiền về nặng tay.

Tuần này là một tuần khá thuận lợi với người tuổi Hợi trên con đường phát triển sự nghiệp.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Tuổi Sửu

Tuần mới mang tới nguồn năng lượng mới, con giáp tuổi Sửu thích tìm hiểu về những điều mới mẻ, các chủ đề hay nghiên cứu mà bạn cảm thấy hứng thú. Mỗi khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của bạn, bạn luôn có xu hướng tìm hiểu về điều đó một cách sâu sắc và đầy đủ. Điều này vô tình làm cho lượng kiến thức và sự hiểu biết của bạn tăng lên mỗi ngày mà bạn không nhận ra.

Thái Âm Cát tinh đã hóa giải để chỉ có duyên lành xuất hiện trong tuần này để bản mệnh có thể an tâm tập trung vào công việc và cải thiện cuộc sống của mình. Những mối quan hệ của bạn cũng đang trở nên hòa hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết.

Đầu tuần có nhiều thuận lợi, nhưng dù nếu có khó khăn cũng không bỏ cuộc vì mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy, nhất là thời gian cuối tuần có Thiên Tài mang lại tiền bạc cho bản mệnh. Khi có tiền thì nhớ tập trung vào việc tích lũy bạn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!!