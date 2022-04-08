Tử vi ngày 9/4/2022: Con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, cần may TÚI BA GANG MANG THEO MÀ ĐỰNG

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tý Thìn Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ hanh thông hơn trước khá nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để tiếp đà triển khai những dự án đã ấp ủ bấy lâu, cơ hội có được thành công sẽ rất hứa hẹn.

Chưa kể các mối quan hệ của bạn cũng không mấy tốt đẹp trong ngày Thổ khắc Thủy này. Chuyện tình cảm gặp nhiều cản trở, bạn khó có được sự đồng thuận từ hai bên gia đình khi kết đôi với người ấy.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tý Thìn Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ hanh thông hơn trước khá nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời nhắc nhở bản mệnh cần phải cẩn trọng hơn các quyết định liên quan đến tiền bạc. Những bước đi sai lầm có thể khiến bạn lâm vào cảnh tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Tử vi tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi do tác động của Thiên Quan. Nếu người tuổi Sửu còn tiếp tục giữ thái độ cố chấp, kiêu ngạo và tự cao thì e rằng sẽ khó lòng vượt qua giai đoạn này. Tốt nhất là bản mệnh nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để khắc phục các thiếu sót của mình.

Vận trình tình cảm đặt ra nhiều vấn đề. Ảnh hưởng của Thổ khắc Thuỷ nên những chú Trâu cần phải dành nhiều sự quan tâm đến gia đình của mình hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ đứng trước bờ vực đổ vỡ nếu như không tìm ra tiếng nói chung.

Vận trình tài lộc khá tệ. Các hạng mục đầu tư gặp phải một vài trở ngại ngăn chặn mọi nguồn thu vào.

Tử vi tuổi Dần

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Dần là điềm báo những điều xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào với con giáp này. Bản mệnh dễ vướng phải rắc rối trong các mối quan hệ xã giao cũng bởi cái tính nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ của mình.

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ 7 này của người tuổi Dần là điềm báo những điều xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày hung tinh đe dọa này, bạn cần biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống giao tiếp. Chớ để tiểu nhân có cơ hội nắm thóp và gây bất lợi cho vận trình của bạn.

Chuyện tình cảm của những chú Hổ hôm nay khá tốt. Gia đình là bến đỗ của bạn sau những phút giây làm việc đầy căng thẳng. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân yêu vui vẻ là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ngay.

Tử vi tuổi Mão

Hôm nay sự ủng hộ của quý nhân Tam Hội, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết. Những mối đầu tư hợp tác tiếp tục mang về cho bạn những khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Thương Quan xuất hiện nhắc nhở bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, đừng để bản thân rơi vào những tính huống khó cứu vãn. Bạn sẽ phải chịu không ít tổn thất nếu bất cận mắc sai lầm đó.

Ngày ngũ hành Mộc Thổ xung khắc sẽ không tốt cho mối quan hệ của hai bạn chút nào. Đôi bên vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà nảy sinh tranh cãi, sự cố chấp của bạn khiến bầu không khí ngày một căng thẳng hơn.

Tử vi tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Người tuổi này nhận được sự tin tưởng, quý mến từ mọi người xung quanh nên cơ hội cũng theo đó mà tăng dần. Cấp trên tín nhiệm và an tâm khi giao cho tuổi Thìn các nhiệm vụ mới.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ảm đạm. Nhắc nhở tuổi Thìn đã lập gia đình nên giữ khoảng cách an toàn với những người khác phái xung quanh nếu không muốn có hiểu lầm xảy ra. Ngoài ra, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình.

Vận trình tài lộc được cải thiện. Bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân trong ngày mà không cần lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Tử vi tuổi Tỵ

Được Thiên Ấn độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Những mục tiêu mà bạn đặt ra sẽ sớm thành hiện thực, hãy cứ vững tin vào lựa chọn của bản thân. Hơn nữa, nhả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống của bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và khen ngợi rất nhiều.

Dù chặng đường đi đến thành công chẳng hề được trải sẵn hoa hồng, bạn cũng hiểu rằng còn rất nhiều thách thức và khó khăn đang chờ đợi nhưng những chú Rắn vẫn chẳng chút nao núng. Thậm chí những thử thách đó không phải là rào cản mà ngược lại còn là bước đệm cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình.

Tuy nhiên, hôm nay vận tình duyên của bản mệnh chẳng được như ý muốn. Những người đã có gia đình cần đề phòng nguy cơ người thứ ba xuất hiện, chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn. Kẽ nứt tình cảm chỉ cần xuất hiện là dễ bị kẻ xấu lợi dụng, phá hoại hạnh phúc bạn vất vả gây dựng.

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay Chính Tài xuất hiện mang theo điềm báo liên quan đến tiền bạc cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 7 này. Nguồn thu nhập của con giáp này đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé.

Trong ngày ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh này, bản mệnh sẽ không còn phải quá lo lắng về sức khỏe của bản thân nữa. Với chế độ sinh hoạt và tập luyện điều độ, thể trạng của bạn đang được cải thiện lên mỗi ngày. Hãy tiếp tục duy trì để tiếp tục đi đến mục tiêu trở nên đẹp hơn của bản thân.

Hôm nay Chính Tài xuất hiện mang theo điềm báo liên quan đến tiền bạc cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ 7 này. Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cũng hài hòa và yên ấm hơn so với thời gian trước đó. Đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để trò chuyện hóa giải mọi khúc mắc. Tình cảm đôi bên nhờ thế mà nồng nàn, ấm áp hơn.

Tử vi tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Sự xuất hiện của Thiên Quan nhắc nhở con giáp này cần hạn chế lắm lời mà gây ra mâu thuẫn với những người xung quanh. Nếu việc nhường nhịn không hại mình thì điều đó cũng nên là sự lựa chọn được ưu tiên.

Vận trình tình cảm mau chóng được hàn gắn. Tình cảm rạn nứt có cơ hội làm lành nhờ vào việc cả hai giữ bình tĩnh và ngồi xuống, cố gắng cùng nhau tìm ra tiếng nói chung. Chỉ khi có sự thẳng thắn bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng thì mới tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu.

Vận trình tài lộc có xáo trộn. Các khoản phát sinh ngoài dự tính ngày một nhiều thêm, trong khi thu nhập lại có chiều hướng giảm sút đặt ra nhiều nỗi lo.

Tử vi tuổi Thân

Thìn Thân Bán Hợp mang tới cho người tuổi Thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ. Con giáp này đang được may mắn chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. Hôm nay sẽ là ngày mà bạn tìm được đối tác phù hợp.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những chú Khỉ thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ ngày hôm nay để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn.

Tử vi tuổi Dậu

Hôm nay Thìn Dậu Lục Hợp sẽ mang đến cho người tuổi Dậu những cơ hội mới giúp bạn đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp công việc ngày thêm thuận lợi hơn. Việc hợp tác làm ăn cũng sẽ mang về cho bạn những tin tức tốt lành.

Sự che chở của Chính Ấn giúp bạn có cái nhìn sáng rõ hơn, nhận thức rõ ràng hơn về năng lực của bản thân. Chỉ cần bạn nỗ lực nhiều hơn thì chắc hẳn thành công sẽ tìm đến với bạn sớm thôi.

Ngày ngũ hành Kim Thổ tương sinh, người tuổi Dậu cảm thấy tinh thần trở nên khỏe khoắn vui vẻ hơn bao giờ hết. Sức khỏe của bạn đang dần được cải thiện nhờ chế độ sinh hoạt ngày một điều độ hơn. Hãy tiếp tục duy trì nhé.

Tử vi tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Những biểu hiện xuất sắc công việc của người tuổi này được cấp trên đánh giá đúng. Sắp tới đây, bản mệnh sẽ đảm đương thêm những trọng trách mới, áp lực lớn đồng nghĩa với cơ hội cũng tăng theo.

Vận trình tình cảm yên ấm. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian đắm mình trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Tuổi Tuất độc thân cũng có cơ hội tìm được một nửa yêu thương nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Vận trình tài lộc dồi dào. Đây được xem là những thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được trong khoảng thời gian vất vả vừa qua.

Tử vi tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Tài giúp sức nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh tuổi Hợi đều có tiền bạc rủng rỉnh trong tay ngày hôm nay. Đó là nhờ bạn biết tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm thêm nghề tay trái, tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng tham lam quá bạn vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, đầu tư thì đây quả thực là dịp may để bạn làm đầy túi, có thêm những khách hàng tiềm năng và mở rộng quy mô công việc của mình, có nguồn thu dồi dào và ổn định hơn.

Nhờ có Thiên Tài giúp sức nên cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh tuổi Hợi đều có tiền bạc rủng rỉnh trong tay ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm không có khởi sắc như mong muốn khiến con giáp này có phần chán nản. Người độc thân cần tích cực tham gia hoạt động tập thể để mở rộng quan hệ xã giao, có như thế mới gặp được đối tượng phù hợp. Người đã có đôi cần quan tâm hơn tới đối phương, tránh mải mê với các mối quan hệ bạn bè mà lơ là người ấy.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.