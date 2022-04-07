Tháng 4 âm lịch, con giáp dễ gặp xui xẻo, ập nhiều tai họa, ĐẠI NẠN khó tránh, 'tiền mất tật mang', trắng tay như chơi

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 22:45

Vận đen đeo bám, top 3 con giáp này khó tránh xui xẻo trong tháng 4 khi công việc cũng như tình duyên gặp nhiều khó khăn trắc trở, làm đâu thua đó, cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp xui xẻo tháng 4/2022, đặc biệt, tuổi Sửu nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Người có quyền cao chức trọng nên kiên định với ý kiến của mình, tránh nghe lời xúi bẩy của những kẻ nịnh nọt, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn, bởi nhiều khi các mối làm ăn không béo bở như bạn thoạt nhìn đâu.

Con giáp xui xẻo tháng 4/2022 này còn có thể phải tốn nhiều tiền bạc cho việc phá dỡ, xây sửa nhà cửa. Vì vậy, hãy hạn chế tiêu dùng, tránh lãng phí tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết.

Trên phương diện tình cảm, anh chị em thường xuyên mâu thuẫn khiến bạn phải đau đầu để tìm cách cân bằng lại. Cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những suy nghĩ bất đồng.

Tuổi Tý

Những người tuổi tý cần đặc biệt chú ý khi bước sang tháng 4 này, bởi đây là thời điểm bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện không may về công việc cũng như tình cảm. Tuổi Tý cần đề phòng những đồng nghiệp khó ưa nơi công sở, họ chính là nguyên nhân khiến công việc của bạn bị đình trệ và rắc rối. Hãy tránh xa những cuộc gặp không cần thiết để tránh những xung đột không đáng có nhé.

Tài chính trong tháng 4 cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có lúc may lúc rủi, vì thế trong 2 tuần cuối cùng của tháng 4 cũng sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ, khiến bạn khó mà kiềm chế được cảm xúc. Hãy vui mừng vừa đủ, đừng để trở thành nạn nhân của những kẻ hám lợi khác nhé.

Tháng 4 âm lịch, con giáp dễ gặp xui xẻo, ập nhiều tai họa, ĐẠI NẠN khó tránh, 'tiền mất tật mang', trắng tay như chơi - Ảnh 1
Nếu gặp tranh chấp, xung đột Tý hãy cố nhẫn nhịn. Đừng đôi co, cố gắng hơn thua bởi càng làm lớn chuyện bạn lại là người thiệt thòi.

Hãy chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa nhé. Đừng để những điều không may mắn trong công việc đổ ập lên tinh thần và sức khỏe của bạn. Sức khỏe là vốn quý, bạn cần trân trọng và bảo vệ nó.

Tuổi Tuất

Xem tử vi tháng 4 của 12 con giáp, người tuổi Tuất có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi mà tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.  

Người tuổi Tuất trong tháng 4 sắp tới sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc. Điềm báo phá tài đang đến gần, tiền chảy vào nhà thì chẳng có nên con giáp này sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Đó là còn chưa kể đến việc sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt, cũng tốn thêm 1 khoản nữa để chữa trị, cũng không đủ sức khỏe để có thể làm việc căng thẳng kéo dài.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

30 CHƯA PHẢI LÀ Ế: Top các con giáp nữ càng lập gia đình muộn, TIỀN CÀNG VỀ ĐẦY TÚI

30 CHƯA PHẢI LÀ Ế: Top các con giáp nữ càng lập gia đình muộn, TIỀN CÀNG VỀ ĐẦY TÚI

Lấy chồng muộn không phải là tệ, nhất là đối với những con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #con giáp xui xẻo #Tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng