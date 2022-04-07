Người tuổi Sửu là con giáp xui xẻo tháng 4/2022, đặc biệt, tuổi Sửu nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp xui xẻo tháng 4/2022 này còn có thể phải tốn nhiều tiền bạc cho việc phá dỡ, xây sửa nhà cửa. Vì vậy, hãy hạn chế tiêu dùng, tránh lãng phí tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trên phương diện tình cảm, anh chị em thường xuyên mâu thuẫn khiến bạn phải đau đầu để tìm cách cân bằng lại. Cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên mâu thuẫn nhau vì những suy nghĩ bất đồng.

Người có quyền cao chức trọng nên kiên định với ý kiến của mình, tránh nghe lời xúi bẩy của những kẻ nịnh nọt, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn, bởi nhiều khi các mối làm ăn không béo bở như bạn thoạt nhìn đâu.

Tuổi Tý

Những người tuổi tý cần đặc biệt chú ý khi bước sang tháng 4 này, bởi đây là thời điểm bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện không may về công việc cũng như tình cảm. Tuổi Tý cần đề phòng những đồng nghiệp khó ưa nơi công sở, họ chính là nguyên nhân khiến công việc của bạn bị đình trệ và rắc rối. Hãy tránh xa những cuộc gặp không cần thiết để tránh những xung đột không đáng có nhé.

Tài chính trong tháng 4 cũng chỉ dừng ở mức trung bình. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có lúc may lúc rủi, vì thế trong 2 tuần cuối cùng của tháng 4 cũng sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ, khiến bạn khó mà kiềm chế được cảm xúc. Hãy vui mừng vừa đủ, đừng để trở thành nạn nhân của những kẻ hám lợi khác nhé.

Nếu gặp tranh chấp, xung đột Tý hãy cố nhẫn nhịn. Đừng đôi co, cố gắng hơn thua bởi càng làm lớn chuyện bạn lại là người thiệt thòi.

Hãy chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa nhé. Đừng để những điều không may mắn trong công việc đổ ập lên tinh thần và sức khỏe của bạn. Sức khỏe là vốn quý, bạn cần trân trọng và bảo vệ nó.

Tuổi Tuất

Xem tử vi tháng 4 của 12 con giáp, người tuổi Tuất có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi mà tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

Người tuổi Tuất trong tháng 4 sắp tới sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc. Điềm báo phá tài đang đến gần, tiền chảy vào nhà thì chẳng có nên con giáp này sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chưa kể sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

Đó là còn chưa kể đến việc sức khỏe của bản mệnh thời gian này không tốt, cũng tốn thêm 1 khoản nữa để chữa trị, cũng không đủ sức khỏe để có thể làm việc căng thẳng kéo dài.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!