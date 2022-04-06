30 CHƯA PHẢI LÀ Ế: Top các con giáp nữ càng lập gia đình muộn, TIỀN CÀNG VỀ ĐẦY TÚI

Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Nữ tuổi Hợi sở hữu tính cách dịu dàng, ôn hòa, cộng với việc điều kiện tự thân cũng ổn nên lúc trẻ sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Không ít người trong số họ yêu sớm, thậm chí sẵn sàng cho việc bước vào hôn trường.

Bởi vậy nên, những cô nàng tuổi Hợi kết hôn muộn nghĩa là họ đã tích đủ kinh nghiệm. Trí tuệ, tâm thế, tất cả ở họ đều đủ chín chắn, lúc này họ cũng biết cách nhìn người hơn và tìm được người thích hợp nhất. Đối phương sẽ là người tài giỏi, yêu thương và biết trân trọng gia đình. Kết hôn với một người như vậy, nữ tuổi Hợi đương nhiên sẽ có hậu vận tốt đẹp, như ý, không cần lo cơm ăn áo mặc.

Thế nhưng nhìn chung, con gái tuổi này tương đối đơn giản, ngây thơ. Lúc còn trẻ, mắt nhìn người của họ không được chính xác, chỉ cần vài ba lời dỗ ngon ngọt là dễ dàng sập bẫy người khác. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân vốn là 2 chuyện khác nhau, chỉ có trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta mới có thể xác định được đối phương có thực sự phù hợp để gắn bó cả đời hay không.

Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu càng kết hôn muộn sẽ càng dễ “lên như diều gặp gió”. Do tính cách cương trực, không giỏi giao tiếp nên các nàng giáp Sửu thường cảm thấy khó khan khi bắt đầu một mối quan hệ. Việc sống hướng nội cũng khiến bạn cảm thấy ngại ngùng khi chia sẻ với người xung quanh.

Chính vì vậy mà nàng giáp Sửu khó tìm được nửa còn lại để tiến tới hôn nhân. Khi kết hôn muộn, bạn đã đủ trưởng thành và chín chắn cũng như biết thấu hiểu người khác, điềun này sẽ giúp bạn có một cuộc hôn nhân viên mãn. Đồng thời sự nghiệp ổn định cũng giúp bạn cân bằng tốt hơn giữa tình cảm và công việc.

Tuổi Mão

Con gái tuổi Mão có tính cách ôn hòa, tốt bụng. Chính điều này giúp họ luôn được mọi người yêu mến. Con gái tuổi này dù ở đâu cũng sẽ được mọi người quan tâm, chăm sóc. Chính vì vậy đến tuổi cập kê, dù họ không chủ động tìm kiếm thì các chàng trai cũng sẽ tự động xuất hiện, hoặc người quen, bạn bè sẽ giới thiệu các mối tốt cho họ.



Con gái tuổi Mão có tính cách ôn hòa, tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Mão nhìn chung dịu dàng mà sắc sảo, dễ lấy được cảm tình của người đối diện bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Nếu lấy chồng, họ chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình. Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, người vợ sẽ quán xuyến mọi thứ chu toàn, là tướng vượng phu điển hình.

Vấn đề ở đây là nữ tuổi Mão rất có chính kiến riêng, họ sẽ không thích một người một cách tùy tiện. Chính vì thế, nữ tuổi Mão hay lấy chồng muộn, họ chấp nhận chờ đợi miễn là đúng người. Và sự chờ đợi của họ thường sẽ rất xứng đáng!

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.