7 ngày đầu của tháng 4 dương lịch, con giáp nào cầm TIỀN TỶ trên tay?

Là con giáp may mắn 7 ngày đầu của tháng 4/2022 nên người tuổi Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

Là con giáp may mắn 7 ngày đầu của tháng 4/2022 nên người tuổi Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn nên không khó khăn nào có thể cản bước. Với người làm ăn thì các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo tháng 4 này là thời điểm tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, con giáp này gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước.

Đặc biệt trong 7 ngày đầy tháng 4 sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bản mệnh đạt được thành công cho riêng mình.

Tuổi Dậu

Khoảng thời gian này, người tuổi Dậu dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Trên phương diện tài lộc, người làm ăn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Khoảng thời gian này, người tuổi Dậu dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu.



Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn 7 ngày đầu tháng 4/2022 nên người tuổi Dậu độc thân tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy.



Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!