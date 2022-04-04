MAY MẮN GÕ CỬA VÀO 15 NGÀY đầu của tháng 4: Top các con giáp chuẩn bị TIỀN BẠC ĐỂ ĐẦU TƯ, sẵn sàng sức khoẻ để HỐT TIỀN về nhà thôi nào

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ.

15 ngày đầu tháng 4, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời.

15 ngày đầu tháng 4, người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Tuổi Thân

Trong 15 ngày đầu của tháng 4 này, người tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhân và tạo cơ hội cho bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình.

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức, bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình.



Phương diện tài lộc cũng có chuyển biến đáng kể. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị.



Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.



Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy.



Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá chu đáo, hoạt bát, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Con giáp này luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao và có yêu cầu khắt khe hơn với bản thân.

Bất kể làm việc gì, họ đều tận tâm, tỉ mỉ. 15 ngày đầu tháng 4, con giáp tuổi Hợi nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ.

15 ngày đầu tháng 4, con giáp tuổi Hợi nhận lộc trời ban, đón những điều bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, họ sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh.

Người tuổi Hợi nếu làm lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể đưa công ty của mình lên một tầm cao mới. Con giáp này có vận mệnh hanh thông, công thành danh toại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo