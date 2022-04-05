Tử vi thứ BA ngày 5/4/2022: Tiền TỶ sẽ về túi ai trong 12 con giáp?

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn thận với mọi lời hứa mà bạn đưa ra ngày hôm nay nhé, bởi vì nếu bạn hứa mà không thực hiện, những lời hứa ấy có thể phản tác dụng và làm bạn lẫn ai đó tổn thương. Suy nghĩ một chút trước khi hành động thì hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nơi xay giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Nếu không bận việc gì quá thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi đi nhé.

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn thận với mọi lời hứa mà bạn đưa ra ngày hôm nay nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Sửu

Tuổi Sửu rất thông minh và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuy nhiên đó không phải là lý do để bạn hay tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ mang lại nhiều rắc rối cho mình.

Trong ngày hôm nay, bạn nói năng không suy nghĩ nên dễ đắc tội người khác. Hãy chú ý hơn trong giao tiếp, khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương cho người khác.

Đường tài lộc của người tuổi Sửu hôm nay nhờ có Thiên Tài phù trợ nên con giáp này làm ăn khá tốt, mọi thương vụ làm ăn đều thu về được những khoản tiền lớn. Chính vì thế bạn hãy suy nghĩ đến những kế hoạch tương lai để cuộc sống của mình được cải thiện tốt hơn.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Dần

Tử vi ngày mới của tuổi Dần dự báo hôm nay bạn có thể lâm vào tình huống khó xử khi người gần gũi, thân cận với bạn lại cố tình gây hại cho bạn. Điều này có thể mang đến cảm giác buồn bã, cô độc, không ai thấy hiểu, nhưng nếu có thể hãy viết những tâm sự ra một tờ giấy rồi xé đi, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Tử vi ngày mới của tuổi Dần dự báo hôm nay bạn có thể lâm vào tình huống khó xử khi người gần gũi, thân cận với bạn lại cố tình gây hại cho bạn. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc tuổi Dần sẽ phải đối mặt với chuyện tranh tài, đoạt lợi, xung khắc giữa các mối quan hệ… nếu không thì có thể là mất tiền, mất đồ… những chuyện không vui chẳng ai mong đợi cả. Bản mệnh cần cố gắng kiểm soát tình huống, việc lớn xem như việc nhỏ, việc nhỏ coi như không có sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Tam hợp cục che chở giúp chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này diễn ra thuận lợi hơn. Các công việc còn tồn đọng trước đó lần lượt được giải quyết, mối quan hệ với đối tác khá tốt đẹp. Dù công việc bận rộn nhưng những gì bạn nhận được là hoàn toàn xứng đáng.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Mão

Kiếp Tài tác động nên hẳn nhiên trong lòng tuổi Mão lúc này là vô vàn những nỗi lo âu, trăn trở riêng, tuy nhiên đừng vì thế mà bực tức, cáu kỉnh với mọi người. Ai cũng yêu quý bạn, đừng để làm xấu đi ấn tượng tốt đẹp mà họ có về bạn và dành cho bạn những lời không hay nhé.

Bản mệnh lúc này phải thận trọng trong chi tiêu nhé. Đừng chỉ bốc đồng trong chốc lát rồi hối hận vì những lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có kế hoạch chi tiêu tiền hợp lý, bạn có thể có được một khoản dự phòng trong những trường hợp cần thiết cho tương lai.

Ngày 05-04-2022 là ngày Nguyệt kỵ. Mồng năm, mười bốn, hai ba. Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày hôm nay nên điềm tĩnh, cố gắng tránh gây thù chuốc oán với mọi người, song như vậy không có nghĩa là bạn không vướng vào rắc rối. Trong ngày hôm nay, con giáp này dễ vướng vào tranh chấp do đồng nghiệp, bạn bè gây ra.

Nếu gặp phải tình trạng này, bạn không cần thiết phải quá bức xúc và thanh minh cho chính bản thân mình bằng lời nói. Hãy dùng hành động thực tế để mọi người không còn hiểu lầm và biết rõ lập trường của bạn.

Chuyện tình cảm giữa người tuổi này và vợ/chồng không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn, vì thế bạn không nên cảm thấy quá lo lắng, bi quan.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Tỵ

Hôm nay người tuổi Tỵ phải chịu khá nhiều vận hạn, công việc của bạn trì trệ, gặp vô số vướng mắc. Có những việc tưởng đã đạt được kết quả viên mãn thế nhưng phút cuối lại đổ vỡ tan hoang. Thìn phải chịu rất nhiều áp lực công việc, họ bị đồng nghiệp đùn đẩy những việc khó nhằn, cực khổ. Thế nhưng, khi mọi chuyện tốt đẹp cũng chính những đồng nghiệp xấu tính ấy lại đứng ra tranh công đoạt lợi, nhận công về mình trước cấp trên mà gạt phăng bạn khỏi những cống hiến ấy.

Tỵ đen đủi khi công việc kinh doanh xuống dốc trầm trọng. Bạn cảm thấy chán nản vì đã đặt niềm tin quá nhiều ở người bạn thân của mình. Hùn vốn kinh doanh nhưng kết quả nhận được lại là thua lỗ mà bạn thì chưa tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Với những người nếu đang có ý định kinh doanh, làm ăn, bản mệnh đừng vội triển khai mà hãy dành thời gian chuẩn bị chu đáo hơn. Đừng “làm liều” thách thức số phận kẻo tiền mất tật mang, rước thêm phiền toái, xui rủi vào người.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Ngọ

Điều gì đó không thực sự tốt đẹp đang diễn ra dưới ảnh hưởng của Thương Quan và khiến cho tuổi Ngọ buồn. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng cuộc sống là vậy, học cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn có chính là giải pháp duy nhất để bạn trưởng thành hơn mà thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy cố gắng vượt qua nó nhé.

Điều gì đó không thực sự tốt đẹp đang diễn ra dưới ảnh hưởng của Thương Quan và khiến cho tuổi Ngọ buồn. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn khao khát sự chăm sóc và ân cần từ người mình yêu. Bạn bị vây quanh bởi cảm giác không an toàn, khi mà người ấy dường như đang tập trung vào các vấn đề nhỏ nhặt khác mà lãng quên bạn.

Ngày 5 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Con giáp này luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết thích hợp nhất cho mọi việc, cho dù công việc đó tưởng chừng rất khó khăn đi chăng nữa.

Quan hệ xã giao của người tuổi Mùi cũng hài hòa do bạn vốn tài năng và luôn biết cách làm vừa lòng người khác. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế này đi chăng nữa, bạn cũng có thể kiềm chế bản thân và không bao giờ to tiếng với ai.

Hôm nay là ngày không tốt để thực hiện nhiều công việc quan trọng. Vì vậy, nếu có thể, bản mệnh nên lùi ngày thực hiện công việc của mình để có thể gặp được nhiều may mắn hơn trong tương lai.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Thân

Vận trình công danh của tuổi Thân vừa hài hòa lại may mắn, duy trì trạng thái cân bằng. Song vẫn còn nhiều điều chưa thể giải quyết khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng ít nhất bạn cũng tìm được hướng đi tươi sáng, mới mẻ.

Tài lộc khởi sắc, tiền bạc không mấy dư dôi nhưng thoát khỏi cảnh nợ nần cũng là điểm quá tốt trong thời gian này. Thực ra nợ nần chưa hết nhưng còn ít thôi, chỉ cần bản mệnh tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ dư ra thôi, đừng quá lo lắng.

Trong công việc cần đề phòng sự gièm pha của đối thủ, đừng sơ hở để người khác bắt được điểm yếu của bạn. Hòa nhã với người ngay chứ không tử tế với kẻ gian, tránh càng xa càng tốt với những người có ý định chơi xấu bạn.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Dậu

Tam Hội là cơ hội để tuổi Dậu xây dựng sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình vì thế, hôm nay bạn nên gác lại mọi việc sang một bên để được dành nhiều thời gian nhất có thể cho họ. Nếu có thể hãy cùng nhau nấu món ăn ngon để cùng thưởng thức và hàn huyên tâm sự bạn nhé.

Nhờ có Chính Quan mà tầm nhìn của tuổi Dậu mang đến những ấn tượng mới mẻ cho mọi người xung quanh, thế nên bạn cần trao đổi nó với mọi người xung quanh, thay vì cứ im lặng rồi “việc mình mình làm”. Chia sẻ là để học hỏi, phải không nào.

Ngũ hành xung khắc phần nào ảnh hưởng tới sức khỏe do đó bản mệnh đừng chủ quan, cho dù bạn tưởng rằng mình khỏe nhưng đó là khi bạn không để tâm tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể mình mà thôi. Dù sao thì những ai đang bị ốm nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng mải vui mà quên đấy nhé.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất dễ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Vì vậy, con giáp này cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi, tự đưa mình vào bẫy của người khác.

Trong các mối quan hệ với cấp trên, bạn cũng cần chú ý giao tiếp, không nên quá tự tin hoặc huênh hoang, thậm chí vô thức nói lời gây mất lòng người khác. Trước khi nêu ý kiến của bản thân, bản mệnh cũng cần lắng nghe quan điểm của người khác.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tử vi ngày 5/4/2022 tuổi Hợi

Đối với những người tuổi Hợi, hôm nay bạn sẽ thành công bứt phá trong sự nghiệp. Công việc của người tuổi Hợi không cần phải lo nghĩ nhiều. Ngược lại, nhờ có “quý nhân” tương trợ nên con giáp này có được thành công lớn. Nhất là khi đầu tư kinh doanh, người tuổi Hợi rất giỏi trong việc tìm kiếm khách hàng cho mình. Nhờ đó sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế, của cải sau một năm khó khăn, thất bát.

Đối với những người tuổi Hợi, hôm nay bạn sẽ thành công bứt phá trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

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