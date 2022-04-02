Tử vi tháng 4/2022 của 12 con giáp: Ai sẽ lên nắm ngôi làm BÁ VƯƠNG trong công việc?

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn.

Tháng 4 này, người tuổi Sửu gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vì thế, bạn cần phải hết sức bình tĩnh mới có thể giải quyết sự việc êm xuôi, chớ nên nóng nảy, tự ái kẻo khiến mọi việc càng lúc càng rắc rối.

Tháng này, con đường sự nghiệp của bản mệnh chẳng được suôn sẻ, hanh thông như mong muốn. Dường như mọi người xung quanh đều có ý kiến trái ngược với bạn, không muốn giúp đỡ bạn nên nhiều khi, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh. Bản mệnh cũng cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cơ hội phá hoại công việc của mình. Người làm vị trí cao cũng chớ nên lơ là, tin lời kẻ nịnh nọt.

Tháng 4 này, người tuổi Sửu gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn cũng gặp phải nhiều vướng mắc. Bạn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, khiến áp lực nặng nề mà chưa chắc đã thu được kết quả như ý muốn.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Dần

Ngược lại với tuổi Sửu, tuổi Dần có 1 tháng 3 nhiều thuận lợi và suôn sẻ trong công việc và tài lộc, không có gì cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, về các mối quan hệ với người khác, bản mệnh này lại được khuyên nên bình tĩnh và thân thiện hơn, tuyệt đối không giải quyết vấn đề trong lúc nóng nảy, thiếu kiềm chế.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Mão

Tháng này đối với người tuổi Mão có tốt xấu đan xen, do đó bạn cần luôn nhắc nhở mình giữ vững tinh thần chiến đấu, dù gặp khó khăn cũng không nản chí, dù đạt thành tích cao cũng đừng lấy đó làm kiêu ngạo để lơ là.

Với tác động xấu của cục diện Tương Hại, công việc của bạn có thể tiến triển không được như dự tính. Bạn thường phải ôm đồm công việc một mình, hoàn thành nó một mình mà không có ai giúp đỡ. Thậm chí, có tiểu nhân còn rình mò tìm cách ngăn cản bạn, khiến mọi việc khó khăn gấp đôi.

Chuyện làm ăn cũng không mấy trôi chảy. Các kế hoạch của bạn có dấu hiệu giậm chân tại chỗ vì bạn thường phải bỏ nhiều thời gian, tiền bạc ra để giải quyết nhiều sự cố xảy ra liên tiếp.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Thìn

Tháng này, người tuổi Thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với đủ những điều không như ý muốn xuất hiện liên tiếp. Nếu bạn cứ nóng nảy, thích làm việc theo ý mình thì càng dễ vướng vào những rắc rối lớn hơn.

Công việc của bản mệnh thường xuyên gặp phải cản trở. Bạn giữ những lối suy nghĩ quá cố chấp lại không thích người khác xen vào việc của mình, không muốn nghe ý kiến đóng góp nên càng dễ lâm vào bế tắc. Hãy nhanh chóng thay đổi phương pháp làm việc của mình nếu muốn mọi việc tiến triển thuận lợi hơn.

Tháng này, người tuổi Thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với đủ những điều không như ý muốn xuất hiện liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng khó có thể tìm ra hướng đi phù hợp trong khoảng thời gian này, bởi bạn bắt tay vào làm việc gì cũng khó. Những kế hoạch làm ăn cũng tiến triển khá bấp bênh, có khi được lãi nhưng có khi lại phải tốn tiền giải quyết các vấn đề phát sinh. Thời điểm này, bạn nên tìm một hướng đi mới để phá vỡ thế bế tắc, không nên tiếp tục đi theo những lối mòn từ trước đến nay.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Tỵ

Trong tháng 3 âm, tuổi Tỵ có những tiến triển vững chắc trong sự nghiệp, cũng không còn nhiều áp lực như trước nên cuộc sống nói chung dễ thở và ổn thỏa hơn nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh này vẫn được khuyên nên làm việc chăm chỉ, không chi tiêu hoang phí để không rơi vào sự bất ổn về tài chính.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Ngọ

Tháng 4 này, người tuổi Ngọ chỉ có tư tưởng kiếm tiền sống qua ngày chứ không muốn làm giàu. Bạn vẫn kiếm tiền theo cách cũ, với những đối tượng khách hàng, đối tác cũ nên dù nguy cơ không xảy ra nhiều, song tiền chảy vào túi cũng nhỏ giọt.

Người trẻ tuổi có thể nhân khoảng thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức mới về đầu tư, kinh doanh, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước. Bạn không cần vội vàng thử sức mà hãy trang bị đầy đủ những gì cần thiết, để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn đã sẵn sàng nắm bắt và tránh cho mình được nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Để tránh mất tiền không đáng, bạn cũng nên hạn chế mâu thuẫn, cãi cọ với nhiều người xung quanh. Đừng chuyện bé xa to, khiến bản thân mình vướng vào thị phi, thậm chí phải dùng tiền để bù đắp thiệt hại cho tập thể.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi hung cát đan xen, nhưng kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại thì phần lớn phụ thuộc vào cách bạn đối diện với khó khăn.

Trên phương diện sự nghiệp, công việc nhìn chung sẽ tiến triển khó khăn hơn dự kiến. Có những kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước nhưng vẫn chưa thể tiến hành ngay lập tức được.

Vận trình của người tuổi Mùi hung cát đan xen, nhưng kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại thì phần lớn phụ thuộc vào cách bạn đối diện với khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, bản mệnh chưa thực sự để ý đến xung quanh nên đôi khi có cách hành xử không phù hợp, gây mất lòng người khác, khiến kẻ xấu xuất hiện ngáng chân. Thời điểm này, bạn cần kịp thời nhận ra điểm chưa tốt của mình để có cách khắc phục ngay.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Thân

Trong khi đó, tháng 3 âm lại là lúc tuổi Thân mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, đặc biệt là với bạn bè của họ và trong số này, có 1 số người sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của tuổi Thân. Nếu là những việc trong khả năng của mình, tuổi Thân có thể cân nhắc, nhưng nếu liên quan đến tiền bạc, tốt nhất nên cẩn trọng để tránh những rắc rối về sau, vừa mất tiền lại vừa mất bạn.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 4 này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Ở tháng 4, Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được trao cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy tranh thủ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Tuất

Tháng 4 này là khoảng thời gian không mấy may mắn đối với người tuổi Tuất. Bản mệnh cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình khi đối diện với khó khăn, tránh thái độ viện cớ, bao biện, thậm chí là đổ lỗi cho người khác vì không muốn thừa nhận sai lầm.

Tháng 4 này là khoảng thời gian không mấy may mắn đối với người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng này, công việc của con giáp này gặp phải nhiều trở ngại. Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để xem xét, đánh giá lại các bước mình đã làm, xem vấn đề nằm ở đâu thì lập tức tìm cách sửa chữa. Còn nếu bạn cứ cứng đầu cứng cổ, không sửa sai thì mọi việc sẽ càng lâm vào bế tắc.

Thời điểm này, dù có dã tâm, có tham vọng thì bạn cũng nên căn cứ vào tình hình thực tế, chớ mơ mộng viển vông kẻo cuối cùng không đạt được kết quả lý tưởng.

Tử vi 12 con giáp tháng 4/2022 tuổi Hợi

Tháng 3 âm lịch, tài lộc của tuổi Hợi có nhiều tín hiệu tích cực, thu nhập ngày một tăng tiến. Song họ lại có hạn tiểu nhân nhòm ngó, đâm sau lưng nên cũng cần phải cẩn trọng hơn, đặc biệt là ở nơi làm việc. Do đó, tuổi Hợi hãy tập trung vào công việc, làm tốt việc của mình, trong giao tiếp cần linh hoạt và khéo léo xử lý, tránh cứng nhắc.

(*)Thông tin tử vi tháng 4/2022 của 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.