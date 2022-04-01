Bản chất lương thiện nhưng những con giáp này vẫn hay mất lòng người khác, tại sao?

Xem tử vi 12 con giáp, trên thực tế những người tuổi Sửu tốt tính, họ làm việc rất quang minh lỗi lạc, hơn nữa cách làm người cũng rất tốt, hay làm việc thiện giúp người khác. Chỉ tiếc rằng, con giáp này khi gặp phải chuyện nào đó thường lấy quan điểm cá nhân có phần phiến diện để đánh giá một người.

Họ nói chuyện thường rất thẳng thắn, có sao nói vậy, và chính sự thẳng thắn đó đã gây ra cho họ những chuyện thị phi, đắc tội với nhiều người, có nhiều kẻ tiểu nhân xung quanh.

Xem tử vi 12 con giáp, trên thực tế những người tuổi Sửu tốt tính, họ làm việc rất quang minh lỗi lạc.

Người tuổi Thìn cực kỳ kiêu ngạo, họ luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác nên chẳng bao giờ nghiêm túc đánh giá mọi người xung quanh mình cả.

Họ rất muốn nhận được sự khâm phục và yêu mến của mọi người, thế nhưng họ lại chẳng hề biết rằng cái tính kiêu ngạo của mình chính là điều khiến mọi người thấy khó ưa nhất.

Họ luôn tỏ thái độ coi thường người khác, nghĩ rằng mình cao siêu hơn hẳn người khác nên chẳng bao giờ chịu nghe theo lời khuyên bảo, nhắc nhở dù rất chân thành. Cái tính này cũng khiến họ chẳng nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi theo hướng tích cực.

Vì thế, nếu con giáp bị ghét nhất này muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn về mình thì tốt nhất là hãy thay đổi tính xấu, khiêm tốn hơn khi giao tiếp với mọi người.

Tuổi Tuất: Nói lời cay nghiệt

Người tuổi Tuất kỳ thực không có “tật xấu” gì lớn, nhưng có những khi nhìn thấy hay gặp phải những người hoặc chuyện không vui, họ thường thích “chen miệng” vào. Thêm vào đó, lời nói cũng vô cùng khó nghe, có xu hướng cay nghiệt.

Người tuổi Tuất kỳ thực không có “tật xấu” gì lớn.

Lâu dần, nhân duyên của con giáp này liền trở nên không tốt đẹp. Bởi vì lời nói của họ quá mức tự đại, dẫn đến việc trong mối quan hệ với mọi người thường không có nhiều người đối xử với họ thật lòng.

Dù thừa biết bản thân mình thế nào, nhưng người tuổi này có lẽ mãi mãi cũng không thay đổi được “tật” đó. Họ luôn cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì to tát. Cho dù tất cả mọi người có nhìn họ bằng ánh mắt khác, họ cũng không quan tâm.

Theo đó mà các mối quan hệ xã giao của tuổi Tuất ngày càng mất dần sự hài hòa. Đôi khi, bản mệnh cảm giác làm việc gì cũng khó khăn vì không ai tán đồng hoặc giúp đỡ. Nếu muốn thay đổi điều đó, chỉ còn cách là tuổi Tuất "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!