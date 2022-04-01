Tử vi ngày 3/4/2022 của 12 con giáp chi tiết nhất: Tuổi Mão cần MỞ LÒNG, tuổi Mùi được QUÝ NHÂN soi sáng trên nhiều MẶT TRẬN

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ Nhật ngày 3/4/2022 hôm nay, cát tinh mang lại rất nhiều những giá trị lợi ích cho người tuổi Tý sẵn sàng hành động, sẵn sàng dấn thân và trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ ý tưởng. Thế nên nếu con giáp này có bất cứ kế hoạch và ý tưởng thú vị nào thì hãy chia sẻ.

Cục diện Kim Thủy tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã được cải thiện rõ rệt, ai đang thực hiện về cân nặng cũng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này luôn có ý thức tập luyện thể thao, nếu không tới được phòng tập cũng chọn phương án đi bộ gần nhà.

Tam hợp mang lại tia sáng mới cho người độc thân, ai đó đặc biệt sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới của con giáp này theo cách tích cực. Thật là thú vị. Hãy dành thời gian quan sát đối phương và xem mình có thể học hỏi và nhận được những chia sẻ, những nhận xét gì từ phía họ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi hôm nay, Thổ sinh Kim đem tới tin vui tình cảm cho người tuổi Sửu. Nếu còn độc thân, bạn nhận được sự săn đón đến từ người khác giới. Nếu đối phương chân thành với bạn thì hãy cho người đó cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về mình nhé.



Người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí yên bình khi những hiểu lầm trước đó đã được hóa giải. Bạn hiểu hơn về người bạn đời của mình cũng như thay đổi bản thân để hòa hợp hơn với nửa kia.



Chính Tài đem tới tin vui tài lộc cho con giáp này. Bạn là một người chăm chỉ làm việc, không ngại khó khăn, vất vả và điều đó được lãnh đạo đánh giá rất cao. Hôm nay, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay của tuổi Dần ở mức trung bình, đừng làm việc theo ý thích cá nhân, rất dễ bị lật kèo.

Vận may tình duyên của ngày hôm nay tăng tiến, một mối quan hệ mới bắt đầu, người độc thân lại chưa có vận thế tốt, dễ bị đối thủ lấn lướt, khó thu hút sự chú ý của người khác phái.

Tử vi hôm nay của tuổi Dần ở mức trung bình, đừng làm việc theo ý thích cá nhân, rất dễ bị lật kèo. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc công việc hôm nay ở mức trung bình, dễ làm mất lòng lãnh đạo, có lợi cho việc lập kế hoạch tiếp thị và cải thiện hiệu suất, nhưng cũng cần đề phòng đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Tài lộc hôm nay sa sút, tiêu tiền không hạn chế, dễ bị đối thủ cướp mất cơ hội.

Tài lộc hôm nay sức khỏe giảm sút, đừng quá lạm dụng đôi mắt, nên chú ý đến an toàn lái xe và an toàn giao thông.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khối lượng công việc vừa đủ để bản mệnh phát huy tối đa năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân mà không có thách thức nào có thể làm khó được con giáp này.

Xem tử vi hàng ngày, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Vận trình tài lộc vượng phát, nhất là với người theo nghiệp kinh doanh sẽ có được doanh thu kha khá nhờ kế hoạch truyền thông sản phẩm hiệu quả.

Dường như là do con giáp này còn nặng lòng với quá khứ nên chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm mới.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ Nhật ngày 3/4/2022 hôm nay, tuổi Thìn có tài năng thực sự đột phá trong doanh thu. Con giáp này vẫn chăm chỉ dù mọi người đang trong tâm thế muốn nghỉ ngơi. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy.

Cục diện Kim Thổ tương sinh mang đến sự tự tin cho bản mệnh, có thể nói lúc này con giáp này muốn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người xung quanh. Họ không chỉ động viên mà còn rất nhiệt tình truyền dạy cho con giáp này những điều hay ho.

Về phương diện tình cảm, nhờ có tam hợp hỗ trợ mà nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể chung tay để cùng nhau tháo gỡ những căng thẳng trước đây. Sau một số chuyện thì hai người hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 3/4/2022 của 12 con giáp thấy rằng, do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và khẳng định được giá trị của mình. Bạn chinh phục được mọi người xung quanh và được lãnh đạo đánh giá cao.



Một số người may mắn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay, khiến con đường chinh phục thành công của bạn được rút ngắn. Hãy lắng nghe ý kiến, quan điểm của đối phương, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.



Hỏa khắc Kim, chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được bình yên như ý muốn. Bạn và người ấy có thể hiểu lầm nhau trong một vấn đề nào đó mà nếu như đôi bên không chủ động trò chuyện, hòa giải, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay của tuổi Ngọ cho thấy vận thế giảm sút, nếu bỏ cuộc dễ dàng bỏ lỡ một số cơ hội, đừng tức giận nếu hôm nay không có được thu hoạch tương ứng.

Vận số tình duyên hôm nay thăng tiến, đã có thể dắt tay người yêu đi chơi. Người độc thân nhân duyên chưa tốt, dễ bị đối thủ giành giật, khó thu hút sự chú ý của người khác phái.

Tử vi hôm nay của tuổi Ngọ cho thấy vận thế giảm sút. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc hôm nay đi xuống, có lợi cho việc phát triển tài năng, kỹ năng và việc học tập nhưng lại dễ bị đối thủ cướp mất phong độ, khó có bước đột phá tốt. Hôm nay tài lộc tăng tiến, cơ hội làm ăn kinh doanh nhiều hơn, chú ý nên tránh xa anh em, bạn bè không đáng tin cậy.

Hôm nay tài lộc sức khỏe giảm sút, tập thể dục hợp lý, cẩn thận bong gân chân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 3/4/2022, quý nhân soi đường dẫn lối đồng nghĩa với việc mang tới cho người tuổi Mùi khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực trong công việc. Nếu làm tốt điều thì thì cấp trên sẽ không ngại mà cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Đây được xem là thời điểm thích hợp để con giáp này tính tới chuyện cải thiện túi tiền của mình.

Vận trình tình cảm tràn ngập yêu thương mở ra cho người độc thân rất nhiều cơ hội để tìm thấy cuộc tình lãng mạn, ngọt ngào đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng đào hoa vượng lại không tốt cho những người đã lập gia đình vì dễ vướng vào rắc rối liên quan tới người thứ ba.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ Nhật ngày 3/4/2022, tuổi Thân nên cẩn thận với mọi lời hứa mình đưa ra hôm nay, bởi vì nếu con giáp này hứa mà không thực hiện, những lời hứa ấy có thể phản tác dụng và làm bản mệnh lẫn ai đó tổn thương. Suy nghĩ một chút trước khi hành động thì hơn.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ Nhật ngày 3/4/2022, tuổi Thân nên cẩn thận với mọi lời hứa mình. Ảnh minh họa: Internet

Kim khí vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Nếu không bận việc gì quá thì con giáp này nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng của mình và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dậu

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Bạn nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và có thể được giao cho những công việc trọng đại hơn nữa trong tương lai.



Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc đưa ra những ý kiến của riêng mình. Bạn không nên e ngại môi trường xung quanh toàn những người giàu kinh nghiệm, bởi rất có thể sự tươi mới của bạn mới là điều mà tập thể đang cần.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy mới gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay của tuổi Tuất cho thấy vận thế khởi sắc, nên chú ý vấn đề giữa cá nhân với nhau, sẽ có người khiến bạn cảm thấy không vui. Không thích hợp để đưa ra những quyết định lớn trong ngày hôm nay, làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, lúc nào cũng nên kiểm tra lại vài lần.

Vận trình tình duyên hôm nay giảm sút, mâu thuẫn với người yêu tăng lên rất nhiều, dễ xảy ra xung đột với người khác giới vì tính bướng bỉnh, bốc đồng..

Vận trình công việc hôm nay thăng hoa, biểu hiện vượt trội trước mắt lãnh đạo. Vận tài chính hôm nay tốt, cán cân thanh toán được cân bằng ổn định, thu nhập từ tiền gửi có thể tự mình hưởng thụ..

Vận số sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, bắt đầu kiểm soát lượng đường.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ mà con giáp này có nhiều cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình. Song, tuổi Hợi đừng vội hài lòng với những thành tựu trước mắt mà ngừng nỗ lực vươn lên.

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm có bước tiến khả quan. Những cặp đôi đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh có cơ hội làm hoà và hàn gắn tình cảm sứt mẻ trong ngày tam hợp. Mọi hiểu lầm đều có thể giải quyết, chỉ cần có sự đồng lòng của cả hai.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này có thể an tâm trút bỏ gánh nặng cơm áo gạo tiền lâu nay.

(*)Thông tin tử vi ngày 3/4/2022 của 12 con giáp chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.