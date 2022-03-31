Các con giáp HIẾU THẢO với cha mẹ nhất, luôn được THƯỢNG ĐẾ ƯU ÁI, thần tài CHIẾU CỐ, muốn gì CÓ ĐÓ, cuộc sống sau này VIÊN MÃN, ĐẦM ẤM

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 22:30

Cùng điểm xem các con giáp hiếu thảo với cha mẹ nhất nhé!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, siêng năng và rất hòa đồng. Hiếu thảo là đức tính tốt đẹp nhất mà họ có được, nhiều người phải ganh tị với cha mẹ của người tuổi Sửu. Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng luôn nhận phần vất vả về mình để dành hạnh phúc cho cha mẹ.

Các con giáp HIẾU THẢO với cha mẹ nhất, luôn được THƯỢNG ĐẾ ƯU ÁI, thần tài CHIẾU CỐ, muốn gì CÓ ĐÓ, cuộc sống sau này VIÊN MÃN, ĐẦM ẤM - Ảnh 1
Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, siêng năng và rất hòa đồng. Ảnh minh họa: Internet

Trung và hậu vận của người tuổi Sửu nhờ đó cũng tươi sáng, rực rỡ hơn. Bắt đầu từ tuổi trung niên, họ sẽ xây dựng được cơ ngơi đồ sộ, tài vận tăng cao, tinh thần viên mãn.

Tuổi Hợi

Sự hiếu thuận với cha mẹ của người tuổi Hợi thể hiện rõ ràng qua từng hành động. Cha mẹ nói gì, họ sẵn sàng nghe theo. Ngay cả khi điều cha mẹ muốn đi ngược lại với sở thích và cảm xúc của mình, người tuổi Hợi vẫn vui vẻ thực hiện mà không một lời oán trách. 

Hơn thế, lúc nào người tuổi Hợi cũng cho rằng mình chưa đủ tốt với cha mẹ, cần phải nỗ lực hơn nữa, thậm chí hy sinh bản thân để hiếu thuận với cha mẹ.

Tuổi Mùi

Mùi có trái tim chân thành và ấm áp. Bạn không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ buồn phiền. Ít khi để những khó khăn của mình làm ảnh hưởng đến cha mẹ, có chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Bản thân Mùi xem trọng tình cảm, nhất là gia đình. Đi đâu làm gì bạn cũng đặt gia đình lên hàng đầu, luôn suy nghĩ đến cha mẹ khi bắt đầu thực hiện việc gì đó.

Các con giáp HIẾU THẢO với cha mẹ nhất, luôn được THƯỢNG ĐẾ ƯU ÁI, thần tài CHIẾU CỐ, muốn gì CÓ ĐÓ, cuộc sống sau này VIÊN MÃN, ĐẦM ẤM - Ảnh 2
Mùi có trái tim chân thành và ấm áp. Bạn không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ buồn phiền. Ảnh minh họa: Internet

Thế nên Mùi không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm, luân thường đạo lý. Cũng vì đức tính này, bạn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ khi khó khăn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!!

Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 37 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 53 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 56 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ