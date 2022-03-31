Các con giáp HIẾU THẢO với cha mẹ nhất, luôn được THƯỢNG ĐẾ ƯU ÁI, thần tài CHIẾU CỐ, muốn gì CÓ ĐÓ, cuộc sống sau này VIÊN MÃN, ĐẦM ẤM

Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, siêng năng và rất hòa đồng. Hiếu thảo là đức tính tốt đẹp nhất mà họ có được, nhiều người phải ganh tị với cha mẹ của người tuổi Sửu. Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng luôn nhận phần vất vả về mình để dành hạnh phúc cho cha mẹ.

Trung và hậu vận của người tuổi Sửu nhờ đó cũng tươi sáng, rực rỡ hơn. Bắt đầu từ tuổi trung niên, họ sẽ xây dựng được cơ ngơi đồ sộ, tài vận tăng cao, tinh thần viên mãn.

Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, siêng năng và rất hòa đồng.

Người tuổi Sửu thường có tính cách thật thà, siêng năng và rất hòa đồng. Ảnh minh họa: Internet

Sự hiếu thuận với cha mẹ của người tuổi Hợi thể hiện rõ ràng qua từng hành động. Cha mẹ nói gì, họ sẵn sàng nghe theo. Ngay cả khi điều cha mẹ muốn đi ngược lại với sở thích và cảm xúc của mình, người tuổi Hợi vẫn vui vẻ thực hiện mà không một lời oán trách.

Hơn thế, lúc nào người tuổi Hợi cũng cho rằng mình chưa đủ tốt với cha mẹ, cần phải nỗ lực hơn nữa, thậm chí hy sinh bản thân để hiếu thuận với cha mẹ.

Tuổi Mùi

Mùi có trái tim chân thành và ấm áp. Bạn không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ buồn phiền. Ít khi để những khó khăn của mình làm ảnh hưởng đến cha mẹ, có chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Bản thân Mùi xem trọng tình cảm, nhất là gia đình. Đi đâu làm gì bạn cũng đặt gia đình lên hàng đầu, luôn suy nghĩ đến cha mẹ khi bắt đầu thực hiện việc gì đó.

Mùi có trái tim chân thành và ấm áp. Bạn không bao giờ làm điều gì khiến cha mẹ buồn phiền. Ảnh minh họa: Internet

Thế nên Mùi không bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm, luân thường đạo lý. Cũng vì đức tính này, bạn được nhiều người yêu mến và giúp đỡ khi khó khăn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!!