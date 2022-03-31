Vận trình tài lộc 12 con giáp tháng 4/2022: Ai là kẻ thống lĩnh TIỀN BẠC?

Xem tài lộc 12 con giáp tháng 4/2022 thấy rằng với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, người tuổi Tý thường lập ra được những kế hoạch kiếm tiền khả thi trong tháng 4 dương lịch.

Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Tuổi Tý tiền bạc rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn.

Tháng này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chưng diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái.

Tài lộc của tuổi Sửu

Đối với vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, một phần cũng là nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp sẽ thu về lợi nhuận cao. Nhưng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc.

Tài lộc của tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một tháng may mắn trên mọi phương diện. Người làm công ăn lương nhận được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, hoàn thành tốt cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Các nguồn thu trong tháng cũng có dấu hiệu gia tăng. Người kinh doanh mua may bán đắt, có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn.

Người tuổi Dần sẽ có một tháng may mắn trên mọi phương diện.

Tài lộc của tuổi Mão

Các kế hoạch kiếm tiền của người tuổi Mão tiến triển không mấy suôn sẻ. Nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bạn mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này, bạn nên tiếp tục với các dự án quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh, bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt.

Bạn chớ vội tin theo lời rủ rê của người thân và hạn chế hợp tác với anh chị em kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, đánh mất cả các mối quan hệ.

Dù kiếm tiền khó khăn nhưng đây đó vẫn sẽ xuất hiện những tia hi vọng. Nếu có ý tưởng giải quyết khó khăn, bạn nên mạnh dạn tiến hành sau khi cân nhắc kĩ càng, chớ nên chần chừ do dự, để lỡ thời cơ thích hợp nhất.

Tài lộc của tuổi Thìn

Về phương diện tài chính, do hung tinh hoành hành nên tài lộc của tuổi Thìn kém sắc, khó tránh khỏi tình trạng hao tài phá của. Có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu. Mặc dù trong tháng có cát tinh giúp đỡ nhưng các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều nên mọi thứ vẫn không cải thiện nhiều. Người kinh doanh, buôn bán nên chú trọng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm có như vậy vận trình mới khởi sắc được.

Về phương diện tài chính, do hung tinh hoành hành nên tài lộc của tuổi Thìn kém sắc, khó tránh khỏi tình trạng hao tài phá của.

Tài lộc của tuổi Tị

Trong tháng mới, vận trình của người tuổi Tỵ cũng có dấu hiệu giảm sút. Trong môi trường làm việc cạnh tranh khố liệt, con giáp này có thể gặp phải kẻ tiểu nhân hãm hại. Chuyện hợp tác làm ăn cũng cần hết sức cẩn trọng, cần chọn đối tượng có uy tín.

Tài lộc của tuổi Ngọ

Tháng 4 này, người tuổi Ngọ chỉ có tư tưởng kiếm tiền sống qua ngày chứ không muốn làm giàu. Bạn vẫn kiếm tiền theo cách cũ, với những đối tượng khách hàng, đối tác cũ nên dù nguy cơ không xảy ra nhiều, song tiền chảy vào túi cũng nhỏ giọt.

Người trẻ tuổi có thể nhân khoảng thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức mới về đầu tư, kinh doanh, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.

Tháng 4 này, người tuổi Ngọ chỉ có tư tưởng kiếm tiền sống qua ngày chứ không muốn làm giàu.

Bạn không cần vội vàng thử sức mà hãy trang bị đầy đủ những gì cần thiết, để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn đã sẵn sàng nắm bắt và tránh cho mình được nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Để tránh mất tiền không đáng, bạn cũng nên hạn chế mâu thuẫn, cãi cọ với nhiều người xung quanh. Đừng chuyện bé xa to, khiến bản thân mình vướng vào thị phi, thậm chí phải dùng tiền để bù đắp thiệt hại cho tập thể.

Tài lộc của tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có xu hướng giảm. Tuy nhiên, thu nhập chính vẫn khá ổn, con giáp này nên tập trung và mở rộng công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Thời điểm này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, hạn chế rủi ro xảy ra. Tuổi Mùi nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên chi dùng, nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn.

Vận trình tài lộc có xu hướng giảm.

Tài lộc của tuổi Thân

Nhờ sự nâng đỡ của tam hợp, sự nghiệp của tuổi Thân trong tháng này phát triển tốt. Bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hung tinh cảnh báo những vấn đề sức khỏe không mong muốn có thể xảy ra với con giáp này.

Tài lộc của tuổi Dậu

Túi tiền của người tuổi Dậu trở nên rủng rỉnh hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu.

Bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch.

Người làm công ăn lương kiếm được một khoản kha khá do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng.

Tài lộc của tuổi Tuất

Mặc dù công việc có nhiều biến động, nhưng vận trình tài lộc của tuổi Tuất vẫn khá ổn. Con giáp này không phải lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong tháng, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhẹ. Hãy thận trọng đưa ra những quyết định sáng suốt, bản mệnh sẽ thu về không ít lợi nhuận. Có điều, cần biết điểm dừng, quá tham lam nếu không rất dễ dàng bị lừa gạt.

Mặc dù công việc có nhiều biến động, nhưng vận trình tài lộc của tuổi Tuất vẫn khá ổn.

Tài lộc của tuổi Hợi

Tháng 4 không phải là thời điểm thuận lợi đối với tuổi Hợi. Bản mệnh gặp nhiều điều không như ý nên tâm lý luôn không ổn định và có xu hướng suy nghĩ tiêu cực. Tháng này, bản mệnh cũng thường xuyên mắc phải bệnh vật, dù không nghiêm trọng nhưng cũng khiến tinh thần mệt mỏi, hao tiền tốn của.

(* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm vui).