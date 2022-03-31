Top các con giáp tuy LẬN ĐẬN, nhưng cuộc sống HẠNH PHÚC nhờ biết HƯỚNG THIỆN, SỐNG TỐT, biết cách đối nhân xử thế

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 17:19

Những con giáp này tính cách thiện lương, ai cũng quý mến, cả đời hưởng đại phúc đại lộc.

Tuổi Sửu

Nhìn biểu hiện và hành động của người tuổi Sửu, chẳng ai dám khẳng định rằng đây là con giáp nhiệt tình, hăng hái. Vì họ lúc nào cũng giữ tâm thái điềm tĩnh, xử lý tình huống khéo léo, điềm tĩnh.

Top các con giáp tuy LẬN ĐẬN, nhưng cuộc sống HẠNH PHÚC nhờ biết HƯỚNG THIỆN, SỐNG TỐT, biết cách đối nhân xử thế - Ảnh 1
Sửu sở hữu lối sống nhiệt tình, năng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trên thực tế, họ lại sở hữu lối sống nhiệt tình, năng nổ. Hễ ai cần giúp đỡ, họ chẳng mảy may toan tính, sẵn sàng trợ giúp vô điều kiện.

Với họ, dù là làm việc của bản thân hay mọi người xung quanh, mục đích chính vẫn là làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Bởi vậy, dù lập công lớn nhưng con giáp khiêm tốn này chẳng hề cao ngạo nên ai nấy đều yêu mến, dành sự tín nhiệm.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ không bao giờ biết sân si, tham lam. Tuổi Hợi luôn sống dĩ hòa vi quý, biết chia sẻ và thấu hiểu mọi người xung quanh, nhờ vậy mà luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Trong cuộc sống này, tuổi Hợi là con giáp luôn được trời ban nhiều phước lành, họ tuy không quá giàu có nhưng chẳng bao giờ sống thiếu thốn khổ cực. Nếu chẳng may gặp phải khó khăn thử thách thì cũng vượt qua nhờ có quý nhân giúp đỡ.

Bước vào giai đoạn trung vận, người tuổi Hợi ngày càng thành công và thăng hoa, nhờ tính cách tuyệt vời mà làm gì cũng thắng lợi và được mọi người ngưỡng mộ. Đặc biệt, trong năm 2020 này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới. Bên cạnh việc thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Hợi còn được thần tài và quý nhân phù trợ, cộng thêm tâm hồn thuần khiết của mình, chắc chắn họ sẽ viên mãn đủ đầy trong năm nay.

Tuổi Thân

Là một trong 3 con giáp mang số vất vả, cuộc sống của phụ nữ tuổi Thân vốn không được tươi đẹp, sung sướng như những con giáp khác. Tuy nhiên đổi lại, họ là người thông minh, thân thiện và cẩn thận trong cuộc sống và công việc. Họ có suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo về cuộc đời để luôn tìm cách thích ứng với cuộc sống. Trong gia đình, phụ nữ tuổi Thân là người người vợ, người mẹ hiền lành và tình cảm. Họ hết lòng chăm sóc và hy sinh cho tổ ấm của mình được toàn vẹn nhất.

Top các con giáp tuy LẬN ĐẬN, nhưng cuộc sống HẠNH PHÚC nhờ biết HƯỚNG THIỆN, SỐNG TỐT, biết cách đối nhân xử thế - Ảnh 2
Là một trong 3 con giáp mang số vất vả, cuộc sống của phụ nữ tuổi Thân vốn không được tươi đẹp, sung sướng như những con giáp khác. Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ những tính cách tốt đẹp và lối sống thiện của mình, cuộc sống của phụ nữ tuổi Thân sẽ thực sự nở rộ khi họ bước sang tuổi 25. Họ sẽ tìm được người đàn ông phù hợp để làm bạn đời và có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Ở tuổi này, sự nghiệp của họ cũng có những bước chuyển biến rõ rệt. Thành công sẽ đến với họ và mang lại nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ khác.

Nhưng yêu cầu của họ ở người bạn đời khá cao, có tài để họ nể phục, dám nói dám làm, có khả năng bao dung được con người cá tính của họ. Thế nên khi lấy phải một người chồng không hợp tính cách, thấu hiểu cái tôi của tuổi Thân, cho họ cảm giác an toàn, họ sẽ thu mình lại, sự nhiệt tình trong vun vén gia đình của họ cũng bị giảm đi. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Con giáp sau ‘rủng rỉnh’ tài lộc trong 3 tuần tới, TAY TRÁI CHẠM VÀNG, TAY PHẢI VÉT BẠC thiên hạ

Con giáp sau ‘rủng rỉnh’ tài lộc trong 3 tuần tới, TAY TRÁI CHẠM VÀNG, TAY PHẢI VÉT BẠC thiên hạ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc rủng rỉnh, tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ trong 3 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi tháng tử vi tài lộc 12 con giáp con giáp tử vi con giáp nhâm dần con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 55 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 33 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ