Đúng 0h00 ngày giỗ tổ Hùng Vương: Top 3 con giáp ăn lộc VUA BAN, tậu biệt phủ sắm xe hơi, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 19:34

Những con giáp này có thể ngủ ngon không lo chuyện tiền bạc. Cả dịp nghỉ lễ đều có tài lộc ùn ùn kéo về nhà, đếm tiền không xuể.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng từ 10/3 âm lịch trở đi, tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công đầy hứa hẹn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này gặt hái được thành tự trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Mức độ thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản mệnh nhưng dự đoán số tiền mà Tý kiếm được sẽ không nhỏ. Khoản thu nhập này giúp tuổi Tý có cuộc sống thoải mái, thảnh thơi hơn.

Người tuổi Tý nên tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong khoảng thời gian tới để đạt được những thành quả rực rỡ hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp vượng tài lộc có tiếng trong đợt nghỉ lễ 10/3 âm lịch này. Bạn chẳng cần phải đi tìm tài lộc ở đâu xa mà tài lộc sẽ tự tới với bạn thôi. 

Nếu mua một tờ vé số biết đâu may mắn lại càng tăng gấp bội với giải thưởng cao nhất sẽ thuộc về bạn thì sao? Hơn nữa, họ không những đem lại may mắn cho bản thân mà còn lan tỏa đến những người thân xung quanh.

Đúng 0h00 ngày giỗ tổ Hùng Vương: Top 3 con giáp ăn lộc VUA BAN, tậu biệt phủ sắm xe hơi, tiền tiêu không xuể - Ảnh 1

Tuổi Mão là con giáp vượng tài lộc có tiếng trong đợt nghỉ lễ 10/3 âm lịch này. Ảnh minh họa: Internet

Thần tài ở hướng Tây Nam, có khó khăn thì nhớ chọn đây làm hướng xuất hành. Nếu có kế hoạch quan trọng liên quan đến tiền bạc thì cũng nhớ quay về đây làm lễ để Thần Tài cho thêm tài thêm lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất càng về cuối tháng càng dễ phát tài. Vốn dĩ tài vận trong tháng 3 âm lịch của con giáp này đã khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc vào đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương lại không ngừng tăng tiến.

Con giáp này luôn đam mê và chạy theo đam mê nên có thể mới chống đỡ trước những cám dỗ của cuộc sống, trở ngại ở trước mắt. Để có được thành công, bạn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng con giáp này sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

Thông tin mang tính tham khảo

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