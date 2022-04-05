Sao nữ sinh vào ĐÚNG khung giờ này, trời đất định sẵn VẬN MỆNH ĐẾ VƯƠNG

Trời sinh những phụ nữ sinh vào khung giờ Mão Âm lịch (5h - 7h sáng) thường là những người thông minh vượt trội, bất kể làm công việc gì cũng thành công viên mãn. Trong cuộc sống, những người này thường gặp được nhiều quý nhân, nếu như không được giúp đỡ về tài vận thì cũng giúp đỡ về những vấn đề khác. Trước 30 tuổi, những người này thường gặp không ít chông gai, khó khăn, nhưng sau 30 cuộc đời viên mãn không ai sánh bằng.

Sau 30 tuổi, với vốn sống đã từng tích lũy, họ đã từng bước xây dựng cuộc sống vững chắc. Người khác thường nhờ vào năng lực để đổi đời, còn họ nhờ vào kinh nghiệm sống, nhờ vào sự chắt lọc tinh túy trong cuộc sống để làm nên sự thăng hoa sau này, càng lớn tuổi sẽ càng được tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất.

So với những người khác, người sinh vào giờ này không ngại đối mặt với khó khăn. Cuộc đời tuy có nhiều sóng gió, thậm chí có lúc khiến họ gục ngã nhưng nhờ ý chí và bản lĩnh kiên cường, họ đã tự mình vượt qua mọi thứ. Người sinh vào giờ này thường vấp ngã rồi mới biết đứng lên, họ sẽ không thể trưởng thành nếu không thất bại.

Khung giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ)

Những người sinh vào giờ Dậu đa phần đều rất may mắn và thành đạt. Nếu là phụ nữ, bạn sẽ có con đường trải hoa hồng, cuộc sống hôn nhân vô cùng êm đềm. Bạn có tính cách hiền hòa, chăm chỉ và biết cách ứng xử với mọi người. Bạn nhiệt tình, luôn giúp đỡ mọi người nên rất được yêu quý.

Chính vì có mệnh phượng hoàng mà con giáp nữ có cuộc sống vô cùng may mắn, có thể vượt qua chông gai thử thách một cách dễ dàng. Theo tử vi học, tuổi Dậu khá lành tính, nên có thể kết hợp với bất kỳ con giáp cũng thành công.

Khung giờ Hợi Âm lịch (21h - 23h tối)

Trời sinh những người sinh vào giờ Hợi (21h - 23h tối) thường có tính cách hiền lành, thông minh, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác. Những người sinh vào ngày này nói ít làm nhiều, họ không những biết đối nhân xử thế mà còn đem lại nhiều may mắn cho gia đình và những người xung quanh. So với những người khác, người sinh vào ngày này sẽ công thành danh toại vào giai đoạn trung vận.

Khoảng thời gian trước 30 tuổi, những người này tuy có gặp khó khăn chông gai nhưng nhờ tính cách tuyệt vời, biết giúp đỡ người khác nên có nhiều quý nhân bên cạnh chiếu cố, đời khó khăn thế nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Cuộc đời này chỉ đang thử thách họ, một khi vượt qua được thì cơ hội vàng sẽ xuất hiện.

Sau 30 tuổi chính là thời điểm mà họ sẽ được tận hưởng mọi điều may mắn. Trong cuộc sống này, chẳng may những người này có gặp phải thử thách gian nan thì cũng sớm vượt qua vì họ vốn mang mệnh phú quý. Từ giai đoạn này trở đi, những người sinh vào giờ này sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối dẫn đến con đường giàu sang phú quý, ngày càng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống thăng hoa từng ngày.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.