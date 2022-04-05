TIỀN XU NẶNG TÚI, TIỀN GIẤY ĐẦY BAO là đặc điểm của các con giáp TỐT SỐ NHẤT từ giờ đến Rằm tháng 3 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 17:55

Nếu khoảng thời gian trước, 3 con giáp này có gặp khó khăn thì đến Rằm của tháng 3 Âm lịch, cuộc sống của họ dần khởi sắc và chuyển mình.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

Con giáp này hơn người ở tính kiên trì. Họ có thể vượt nhiều khó khăn, trở ngại để vươn tới thành công mà không nản lòng nhụt chí.

TIỀN XU NẶNG TÚI, TIỀN GIẤY ĐẦY BAO là đặc điểm của các con giáp TỐT SỐ NHẤT từ giờ đến Rằm tháng 3 âm lịch - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, vận số tổng thể không tốt nên công việc của con giáp tuổi Tý chỉ dậm chân tại chỗ. Những người muốn chuyển việc thì đi phỏng vấn nhiều lần nhưng vẫn chưa được nhận vào làm. 

Tuy nhiên, từ đây đến Rằm tháng 3 Âm lịch, vận số của con giáp này ngày một khởi sắc.

Con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

Con giáp tuổi Dậu

Bước vào tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tâm trạng cũng dần tốt hơn nhờ công việc suôn sẻ và tài vận cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt từ giai đoạn này đến Rằm tháng 3, chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng, nắm bắt thời cơ tốt bên cạnh thì nhất định sẽ thành công viên mãn.

Thời gian tới, tuổi Dậu không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 2022 này, những điều tốt đẹp sẽ đến với tuổi Dậu, hảo duyên cũng đến một cách lặng lẽ và vô cùng ngọt ngào khiến cuộc sống của họ có nhiều màu sắc thú vị. 

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tỵ là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của con giáp này gặp không ít sự cố.

Tình hình kinh doanh, buôn bán ảm đạm khiến người tuổi Tỵ chịu nhiều áp lực.

TIỀN XU NẶNG TÚI, TIỀN GIẤY ĐẦY BAO là đặc điểm của các con giáp TỐT SỐ NHẤT từ giờ đến Rằm tháng 3 âm lịch - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Từ đây sang Rằm tháng 3 Âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Cũng nhờ đó mà doanh số bán hàng của họ tăng lên thấy rõ. Ngoài ra, đối với một số người cầm tinh con Rắn, trong 5 ngày tới, sức khỏe của họ dễ sa sút. Vì vậy, họ nên chú ý vì bệnh cũ có thể tái phát.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng