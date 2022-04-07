2 ngày cuối tuần (9/4-10/4/2022): Top các con giáp thong thả HƯỞNG PHƯỚC nhưng vẫn phải đề phòng TIỂU NHÂN

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 18:32

Công việc yên ổn, những con giáp này trong giai đoạn chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào tài khoản.

TUỔI SỬU

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

TUỔI TỴ

Đầu tuần, Tỵ có thể đã gặp nhiều thách thức nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì đây là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên, vì công việc mà Tỵ không có nhiều thời gian để dành cho nửa kia khiến chuyện tình cảm xuống dốc, dễ sinh hiểu lầm. 

2 ngày cuối tuần (9/4-10/4/2022): Top các con giáp thong thả HƯỞNG PHƯỚC nhưng vẫn phải đề phòng TIỂU NHÂN - Ảnh 1

Đầu tuần, Tỵ có thể đã gặp nhiều thách thức nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì đây là khởi đầu mới cho bản mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuần này không có nhiều việc khiến Tỵ phải lo lắng dù một số rắc rối xảy ra. Nếu Tỵ không kiểm soát tốt thì cuối tuần chính là thời gian nguy hiểm khiến bản thân bị tổn thương. Những người vốn tưởng là tri kỷ có thể khiến Tỵ "ngã ngửa" vì bị họ đâm sau lưng. Đây là chuyện mà Tỵ nên rút kinh nghiệm, đừng dễ dàng chia sẻ những thông tin quan trọng với bất kỳ ai.

TUỔI DẦN

Cuối tuần tuổi Dần tiền bạc đầy túi nhất là đối với người làm kinh doanh thời trang. Đơn hàng về ầm khiến bạn trở tay không kịp. Cố gắng trân trọng công việc này và cũng đừng lơ là công việc văn phòng nhé vì đó là cơ hội lớn để bạn thăng chức đó.

Tiền bạc thông rồi thì có thể đầu tư một khoản nào đó cùng với bạn bè, tiền sẽ ngày một nhiều hơn đó. Tốt hơn hết nên yêu thương và trân trọng bản thân mình, làm đẹp, chỉn chu hình thức một chút, sẽ tạo điểm sáng cho sự nghiệp và các mối quan hệ ngoại giao. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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