Dính hạn TAM TAI trong tháng 4 dương lịch, các con giáp cần đề phòng TIỂU NHÂN để tránh TIỀN MẤT TẬT MANG

Sự nghiệp của Sửu trong tháng 4 có nhiều khó khăn. Con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ bởi xung quanh có không có người đáng tin cậy để dựa dẫm.

Trước mỗi quyết định được đưa ra, Sửu cần suy nghĩ kỹ càng, không nên vội vàng chạy theo người khác hoặc để người khác kích động.

Dù con giáp này làm trong lĩnh vực gì thì cũng cần cẩn thận đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình.

Người làm kinh doanh không nên nóng vội. Hãy nhớ câu chậm mà chắc. Việc sốt ruột rồi đưa ra quyết định vội vàng, nghe theo lời rủ rê của kẻ khác chỉ khiến tiền bạc đã không chảy về túi rồi còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác.

Trong tháng 4 này ngay cả người thân thiết ngỏ ý muốn hợp tác thì Sửu cũng nên cẩn thận.

Tuổi Tuất

Sự kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến người tuổi Tuất dễ đâm đầu vào ngõ cụt, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn.



Khi vấn đề đã xuất hiện, bạn nên học cách thẳng thắn đối diện với thực tế, đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác.



Tháng này, bạn cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục, đừng dễ dàng dao động vì lời nói của người ngoài. Phương diện chi tiêu cũng cần tiết kiệm hơn, tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý.

Sự kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến người tuổi Tuất dễ đâm đầu vào ngõ cụt, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn. Ảnh minh họa: Internet



Trên phương diện tình cảm, một số gia đình rơi vào cảnh vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Dường như thời điểm này, bạn không còn muốn xuống nước nữa nên tình trạng căng thẳng càng kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người.

Tuổi Mão

Do có hung tinh tác động nên người tuổi Mão thường bị cô lập với mọi người xung quanh. Công việc dù lớn hay nhỏ, Mão cũng nhận được rất ít sự giúp đỡ. Con giáp này cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Trong tháng 4, Mão nên đặc biệt cẩn thận với những kẻ tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Nếu có ai khuyên Mão làm gì, Mão cũng phải kiểm chứng thông tin cẩn thận. Vội vàng tin lời người khác có thể khiến bản mệnh sập bẫy kẻ tiểu nhân.

Ngay cả với anh chị em hoặc những người thân thiết Mão cũng nên hạn chế hợp tác kẻo xôi hỏng bỏng không. Vừa mất tiền lại vừa mất cả các mối quan hệ.

Khi gặp sự cố, Mão cũng nên chủ động giải quyết càng sớm càng tốt. Càng để lâu thì khắc phục càng khó khăn và tốn kém.

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