Tử vi Thứ 5 ngày 14/04/2022 của 12 con giáp: tuổi Tuất không THUẬN LỢI, tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối

Người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi dưới ảnh hưởng xấu của cục diện Tương Xung. Hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan để ngày thứ 2 có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Chính Ấn cho thấy bạn là người thông minh và có tài, song bạn lại dễ hài lòng với bản thân, không muốn cố gắng nhiều. Bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình và đặt ra những mục tiêu tham vọng, đừng giậm chân tại chỗ để người khác vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn chớ nên vội vàng đến với bất cứ ai. Đôi bên cần nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.

Chính Ấn cho thấy bạn là người thông minh và có tài, song bạn lại dễ hài lòng với bản thân, không muốn cố gắng nhiều.

Tuổi Sửu ngày 14/4/2022

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Khả năng sắp xếp công việc hợp lý, khoa học và quyết đoán giúp người tuổi này đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới tạo ra được bước đột phá nổi bật.

Vận trình tình cảm có nhiều biến động. Dường như có quá nhiều vấn đề, mâu thuẫn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Việc cố tình gây tổn thương cho nửa kia của mình vô hình trung sẽ khiến khoảng cách hai người ngày một xa cách.

Vận trình tài lộc tươi sáng. Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà nguồn thu nhập của con giáp này được cải thiện đáng kể, nên bắt đầu tính tới các phương án kiếm tiền khác.

Tuổi Dần ngày 14/4/2022

Thiên Tài đem tới cơ hội phát tài nhanh chóng cho người tuổi Dần. Bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào may mắn.

Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn thấy đấy, chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng thai phụ, phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mão ngày 14/4/2022

Xem bói tử vi cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Vì vậy, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc tham gia vào các sự kiện đông người, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Hãy giữ tiền cho kĩ, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn ngày 14/4/2022

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Điềm báo con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng vì không có đủ sự tập trung, nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá dành cho tuổi Thìn trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp. Người độc thân dễ dàng tìm được nguồn sáng mới trên đường tình duyên. Nhưng yêu cầu con giáp này cần phải năng nổ, cởi mở hơn khi tiếp xúc với mọi người thì vận may mới tới.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Nguồn thu nhập không ổn định đặt con giáp này vào tình cảnh lo toan vì khủng hoảng tài chính.

Tuổi Tỵ ngày 14/4/2022

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu trong ngày thứ hai này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những điều sai trái mà kẻ xấu bụng gây ra.

Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc tốt nhất có thể. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục.

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng.

Tuổi Ngọ ngày 14/4/2022

Cục diện Tự Hình đẩy người tuổi Ngọ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi là phũ phàng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể biết được mình thiếu sót ở đâu.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày thứ 2 này, bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Mùi ngày 14/4/2022

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Tinh thần nhiệt huyết, hăng say và trách nhiệm cao với công việc đem lại cho người tuổi này đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh nên tìm cơ hội nào đó để được làm đúng công việc đam mê.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập rủng rỉnh từ người làm kinh doanh cho tới người làm công ăn lương.

Vận trình tình cảm nảy sinh nhiều khúc mắc. Tác động của Mùi Sửu lục xung khiến tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt, thậm chí là đổ vỡ. Khi hai cái tôi đều lớn và không có bất cứ sự nhường nhịn nào thì việc dung hoà là điều không dễ.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập rủng rỉnh từ người làm kinh doanh cho tới người làm công ăn lương.

Tuổi Thân ngày 14/4/2022

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả trong ngày thứ hai này. Bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để sự lạnh nhạt của bạn khiến tình cảm lứa đôi dần rạn nứt.

Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Tuổi Dậu ngày 14/4/2022

Chính Quan giúp cho người tuổi Dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn triển khai những kế hoạch đã đặt ra từ trước.

Nếu có công việc phải giải quyết trong ngày hôm nay, bạn cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Bạn sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi từ trước đến nay là hoàn toàn xứng đáng, bởi bạn đang nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Hỏa khắc Kim lại cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Tuổi Tuất ngày 14/4/2022

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tác động của ngày tương xung khiến cho con giáp này dễ có xu hướng làm quá mọi chuyện lên. Có đôi lúc, việc suy nghĩ đơn giản sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm kém sắc. Tử vi ngày mới nhắc nhở con giáp này cần phải khéo léo hơn trong cách ăn nói, cư xử nếu không muốn làm mất lòng người khác. Bởi tuổi Tuất đang có xu hướng chủ quan và nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải quá quan trọng điều này.

Vận trình tài lộc ổn định. Chính Tài nhập cục củng cố nguồn thu nhập trong ngày nên bản mệnh không cần phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Tuổi Hợi ngày 14/4/2022

Hôm nay người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy trân trọng cơ hội mà quý nhân giới thiệu cho mình.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và thời điểm được cất nhắc lên vị trí cao hơn sẽ không còn xa nữa.

Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy trân trọng cơ hội mà quý nhân giới thiệu cho mình.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi bạn gặp khó khăn, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!