Các con giáp cần GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG để tránh RƯỚC HOẠ vào thân, TRÁNH XA thói NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH, nghiệp đè không dậy nổi

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 17:56

Các con giáp dưới đây nên tránh xa thói thị phi và khẩu nghiệp để cuộc sống bình yên.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có rất nhiều điều tốt lành trong đường tình duyên. Các mối quan hệ tốt sẽ kéo đến, thậm chí là rất dồi dào. Nhưng dường như, con giáp này không chọn được ai vừa ý với bản thân mình.

Dù tiêu chuẩn cuổi tuổi Sửu không cao, nhưng tuổi Sửu lại rất nóng tính và thẳng tính. Tuổi Sửu sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình vì thế rất dễ mất lòng người khác.

Vì thế, tuổi Sửu cần chăm chút hơn nữa các mối quan hệ của mình, hiểu đối phương hơn, biết họ cần gì và đối xử một cách chân thành nhất có thể.

Ở giữa tháng 9 trở đi, tuổi Sửu nên cẩn thận về các mối xã giao xung quanh. Tuy kết bạn nhiều là tốt tuy nhiên, không phải ai cũng đối xử thật lòng với bạn.

Nhất là trong tháng này, tuổi Sửu nên cẩn thận loại bỏ những mối quan hệ gây hại cho bản thân. Họ có thể khiến bạn đi xuống bởi các định kiến và sự ích kỷ, ghen ghét thành công của bạn.

Tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân khi bước vào năm 2022 chính là điểm họ không gặp nhiều điều thuận lợi chủ yếu trên phương diện tình cảm. Tuy nhiên, trong cuộc sống công việc làm ăn bạn dễ gặp thị phi tai ương hơn người.

Các con giáp cần GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG để tránh RƯỚC HOẠ vào thân, TRÁNH XA thói NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH, nghiệp đè không dậy nổi - Ảnh 1
Tử vi trong năm Nhâm Dần cho biết con giáp này nên tránh xa thị phi, đừng bao giờ tham gia những thói ngồi lê đôi mách.

Tử vi trong năm Nhâm Dần cho biết con giáp này nên tránh xa thị phi, đừng bao giờ tham gia những thói ngồi lê đôi mách. Bởi những câu chuyện tầm phào sẽ khiến cho bạn dễ gặp cản trở trong công việc, tài lộc.

Tử vi cho biết trong thời điểm 3 năm sắp tới, bản mệnh tuổi Thân có họa thị phi và có vận đào hoa nở rộ, nhưng đa số lại là đào hoa dữ, cho nên bản mệnh không nên vội vàng hành động nóng nảy, nói lời cay nghiệt kẻo dễ chuốc xui xẻo. 

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết trong năm 2022 này những người tuổi Tỵ dù có nhiều thăng tiến trong công danh tài lộc. Nhưng tuổi Tỵ vẫn nên cẩn trọng kẻo gặp nhiều rắc rối trên phương diện sức khỏe hoặc xuất hành.

Đặc biệt, trên mặt sức khỏe, họ thường cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, cố gắng quá sức, thậm chí làm việc quên ăn sẽ khiến cho bạn dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt để không phải nằm viện nhé.

Đặc biệt, trong cuộc sống người tuổi Tỵ cần phải giảm bớt tính nóng nảy, bộc trực của mình kẻo rước thêm nhiều thị phi không đáng có. Trong năm tới bạn nên giữ suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, khó khăn nào rồi cũng qua thôi.

Tử vi cho biêt trong vòng 3 năm tới người tuổi Tỵ càng tránh xa thói thị phi, nóng nảy cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, giàu có ít ai sánh bằng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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