Con giáp nào tự làm khổ mình vì sống nguyên tắc, luôn đưa mình vào thế bí, sống cuộc đời không như ý?

Nếu có lần nào đó vô tình hỏi về triết lí cuộc sống của người tuổi Tý, bạn sẽ nhận được câu trả lời: Nếu không có kế hoạch nghĩa là đang chuẩn bị cho kết hoạch thất bại. Chính vì triết lý sống này mà trong mọi việc họ luôn muốn chủ động nhất có thể, luôn xác định công việc sẽ làm, đầu cuối một cách rõ ràng. Là điều dễ hiểu khi họ vô cùng ghét cảm giác cuộc đời mình chẳng biết rồi sẽ đi về đâu một cách thiếu định hướng. Nhưng mặt trái của việc theo đuổi những nhiều nguyên tắc đó là họ khó hòa hợp với bất cứ ai khi sống cùng họ. Người tuổi Tý sẽ chẳng thể nào giải thích nổi những người không chịu dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, lười tắm, lười xếp áo quần và nhầm lẫn... Họ sẽ cần rất nhiều thời gian hơn người khác trong việc làm quen được đối tượng có lối sống hoàn toàn khác mình đến vậy. Đúng là khi sinh hoạt hay sống chung với một người nữa là phải có những nguyên tắc cần thiết để bên này không vô tình vượt qua ranh giới đã quy định của bên kia. Bên kia dù thân thích hay yêu thương ta tới mức nào thì rốt cuộc họ cũng chẳng phải là ta, họ có những nhu cầu nhất định mà ta bắt buộc phải tôn trọng. Thế nhưng vì bạn "hơi quá" nên đối phương có cảm giác bạn có phần vô cảm và đi "nói xấu" người tuổi Tý khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi khi không ít lần vướng vào họa thị phi chỉ vì những chuyện này.

Người tuổi Sửu là kiểu người rất kiên định với mục đích của bản thân. Vì họ có tính định hướng vững chắc với mục tiêu, nên khi gặp một số vấn đề trong cuộc sống, họ đều có thể trực tiếp hiểu được cốt lõi chính của vấn đề đó.

Trong suy nghĩ của người tuổi Sửu, muốn đạt được mục đích thì có thể làm bất cứ việc gì. Cho dù có tàn nhẫn với bản thân thì cũng phải cố gắng ra sức mà học hỏi, nâng cao năng lực về mọi mặt.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị cũng là một trong những con giáp sống quá nguyên tắc và điều này được thể hiện rõ trong cách sinh hoạt hằng ngày của bạn. Với bạn, sẽ không thể chấp nhận sống theo phong cách tự do, tùy hứng và không biết sẽ làm gì vào ngày Chủ Nhật là có thể sẽ ngủ một giấc tới trưa, hay bỏ qua việc đọc báo vào buổi sáng để xem phim.



Bạn hiểu rằng bản năng của con người luôn hướng tới sự hưởng thụ, yêu thích cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu nên bạn muốn tự mình đặt ra những nguyên tắc để bản thân tuân theo. Thế nhưng câu chuyện sẽ đi xa hơn khi bạn muốn những người xung quanh mình cũng phải thực hiện theo những tiêu chuẩn mà bạn đang tự đặt ra này.

Người sống theo nguyên tắc như con giáp tuổi Tị tất nhiên sẽ áp dụng những nguyên tắc trong công việc và mọi thứ cứ diễn ra theo một quy trình cụ thể, không một chút sai sót. Vì quá tin tưởng vào điều đó nên họ trở thành con giáp thiếu năng lực xử lý vấn đề do cuộc sống luôn diễn biến khó lường hơn họ những gì họ có thể nghĩ ra.

Họ đủ năng lực và tài năng là thế nhưng nếu thiếu đi sự linh hoạt sẽ tự nhận về mình thiệt thòi khi ai đó đánh giá sai năng lực của họ trong một lần họ cứng nhắc.



Vì thế, vấn đề mà người tuổi Tị phải xác định được rằng dù lập kế hoạch đó nhưng vẫn phải học cách thích nghi với hoàn cảnh để vừa không phá vỡ khuôn phép đặt ra, vừa giữ được tâm trạng thoải mái còn quan trọng hơn là cố chấp bám theo một kế hoạch nào đó quá cụ thể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!