Con giáp nào nuôi tham vọng để làm chủ, đeo đuổi đam mê thành công sớm ?

Người tuổi Mão thường nuôi mộng trở thành người làm chủ nhưng không vì thế mà họ vội vàng, muốn đốt cháy giai đoạn. Họ vẫn vui vẻ trong vai trò người làm công để học hỏi từ mọi người, học cách tương tác, giao tiếp và hiểu thêm vấn đề của những người xung quanh mình. Nhờ thế mà khi họ trở thành lãnh đạo, họ quản lý nhân viên bằng sự thấu hiểu chứ không phải bằng thái độ của người bề trên, có chức có quyền. Người tuổi Mão rất giỏi lắng nghe và khuyến khích tinh thần làm việc của mọi người. Dù có làm lãnh đạo đi chăng nữa, họ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình đang đứng ở vị trí cao hơn, bắt ép người khác phải làm theo những yêu cầu vô lý của mình. Đối với họ, lối tư duy đó quá lỗi thời và chẳng thể nào giúp công ty của mình phát triển được. Thay vào đó, họ học cách quan sát xem nhân viên có điểm mạnh gì có thể phát huy mà khuyến khích, động viên họ, giúp họ tự tin hơn. Họ biết rằng mỗi người đều có năng lực riêng, nếu đặt họ đúng vị trí và phát huy được năng lực thì khả năng đó là vô tận. Vốn là con giáp điềm tĩnh, chẳng bao giờ tranh đoạt với bất cứ ai nên người tuổi Mão được rất nhiều người quý mến trong vai trò lãnh đạo. Họ cũng rất gần gũi, nhớ tên và cả một số sở thích riêng của nhân viên và khiến họ vừa vui, vừa bất ngờ bằng sự quan tâm đúng mực. Những con giáp này xử lý mọi việc vừa có lý vừa có tình nên hầu hết mọi người rất thích làm dưới quyền của họ.

Mùi có giấc mơ làm chủ từ sớm. Khi là người làm công, chúng ta phải tuân theo quy tắc mà cấp trên đề ra. Mùi vì muốn tự do thoải mái quyết định công việc của chính mình mà không phải tuân theo lệnh của ai nên luôn mong muốn có một công việc kinh doanh của mình.

Mùi thích cảm giác được thực hiện mọi việc theo ý mình, không phải xin ý kiến của cấp trên. Không có nhiều người có tham vọng nhất quyết muốn làm chủ như người tuổi này. Họ có đi làm công cũng là để học cách mở cửa hàng, mở công ty riêng.

Họ muốn trả lương cho người khác chứ không phải chờ nhận lương từ người khác. Khi trở thành người làm chủ, Mùi giỏi lãnh đạo, thưởng phạt công minh, luôn cân nhắc trước khi giao việc cho người khác. Họ cũng đặt nhiều niềm tin vào nhân viên của mình.

Tuổi Dậu

Dù ít bày tỏ ra mong muốn của mình nhưng thực tế, người tuổi Dậu là một trong những con giáp thích làm chủ nhưng vì họ nhận diện ra những khó khăn khi tự mình đứng ra xử lý mọi việc trong vai trò một người đứng đầu nên trong lòng còn nhiều e ngại.



Những người tuổi này trước khi tự kinh doanh họ muốn trang bị kiến thức cho mình vì điều đó mới giúp họ tự tin hơn. Họ cũng cần học cách đánh đổi thời gian lấy tiền hay cần học cách quản lý tài chính độc lập mà không cần làm việc chỉ để lấy lương sau đó họ mới dám đứng ra làm chủ.



Một khi vượt qua khỏi vòng tròn an toàn của mình rồi thì con giáp tuổi Dậu làm việc rất quyết liệt. Họ biết rằng thời gian đầu sẽ phải mất thời gian và công sức để tìm ra và thiết lập được hệ thống nên họ không ngại bỏ nhiều tâm huyết của mình vào đó.



Khi mọi thứ đã ổn với công việc mang lại lợi nhuận đều đều, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bạn sẽ không phải đánh đổi thời gian và công sức để tạo ra tiền bạc nữa. Và đó mới thực sự là mục tiêu cuối cùng người tuổi Dậu hướng đển để họ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những đam mê khác.



Ít ai biết rằng họ đã trải qua bao nhiêu lần thất bại khi tự mình đứng ra kinh doanh, thế nhưng không vì thế mà họ chịu bỏ cuộc, một khi họ đã bắt tay vào làm thì thực hiện mọi việc cho đến cùng mới thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.