Con giáp nào trúng mũi tên 'may mắn' vào dịp trung thu này?

Theo tử vi tháng 9 này, các con giáp dưới đây sẽ có tình duyên nở rộ và vô cùng may mắn.
- Tháng 8 âm lịch này, con giáp nào chuyển mình bất ngờ?
- Con giáp nam nào càng yêu gia đình càng cố gắng cho sự nghiệp, Thần phật hết lòng độ trì ?
Tuổi Tý
Cùng với tiết trời Thu trong lành, thoáng đãng, ngũ hành Kim vượng trong dịp Trung Thu. Mà Kim lại sinh Thủy, tức mang vận đào hoa tới, đẩy mạnh vận trình tình duyên của người tuổi Tý.
Trông bạn lúc nào cũng tràn trề sức sống, nụ cười tươi thổi bùng mọi không gian bạn lui tới. Như vậy mà không có đối tượng khác giới nào chú ý mới là chuyện lạ.
Nhân duyên tốt đẹp còn giúp người tuổi Tý gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp dịp trăng tròn nhất trong năm này. Tình cảm, sự nghiệp như ý, tinh thần bạn cũng phấn khởi vô cùng, nhiều khả năng đôi lứa xứng đôi, ra mắt gia đình hai bên để tính chuyện cưới hỏi.
Tuổi Dậu
Bắt đầu từ nửa cuối tháng 8 và sang đầu tháng 9, vận trình của nữ mệnh tuổi Dậu có sự khởi sắc đáng nể. Không chỉ gặt hái thành công nhất định trong sự nghiệp, phương diện tình cảm của con giáp này cũng sinh động vô cùng.
Nhất là quý cô còn độc thân, vận đào hoa vượng phát, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp. Không chỉ dừng lại ở đó, tình cảm lứa đôi thăng cấp bất ngờ, con giáp này có thể chia tay đời độc thân bất cứ lúc nào bằng một đám cưới rình rang, hạnh phúc.
Tuổi Thìn
Chuyện tình cảm tháng 9 của cô nàng tuổi Thìn rực rỡ như vườn đào mùa xuân, người tới lui dập dìu, có cản cũng không nổi nhân duyên tốt lành ghé thăm.
Người tuổi Thìn vốn năng động, lại chân thành và cầu tiến, nên đi đâu cũng dễ dàng được mọi người để mắt tới. Hơn thế, đa phần những ai cầm tinh con Rồng đều sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nhất là đôi mắt biết nói, có thể phát đi những thông điệp yêu thương mà khi nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ thấy ngay điều đó.
* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.