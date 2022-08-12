Con giáp nào phát tài 2 ngày cuối tuần (13-14/08/2022)?

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 20:57

Nếu may mắn có tên trong danh sách dưới đây, chắc chắn sẽ là thời điểm bạn kiếm được kha khá khoảng tiền.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, tuổi Tý may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

 

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 13/8/2022 sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

 

Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

 

Tuy vậy, dù có tiền nhưng Tý cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bạn luôn có người ghen tị với may mắn của bạn đó, đề phòng bị chơi xấu.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp nào phát tài 2 ngày cuối tuần (13-14/08/2022)? - Ảnh 1

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Thân 

Cuối tuần này, người tuổi Thân đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi

 

Cả nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng lên. Hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ cũng giúp bạn thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

 

Mặc dù nhận được khoản tiền nhiều hơn so với thu nhập bình thường nhưng con giáp này vẫn có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí cho những sở thích nhất thời. Cũng nhờ thói quen tốt này mà bản mệnh có thể duy trì được khả năng tài chính dư dả.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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