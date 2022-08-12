Con giáp nào nghèo kiết xác nhưng vẫn vung tiền như rơm rạ, cần cẩn trọng vì sự hoang phí của bản thân?

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 21:00

Dù túi không có nhiều tiền nhưng những con giáp dưới đây vẫn tiêu xài hoang phí.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong danh sách các con giáp này là tuổi Hợi: Đây chính là mẫu người luôn vung tay quá trán, luôn đam mê theo đuổi những trào lưu mới trong xã hội.

 

Họ luôn khao khát bước lên được đỉnh cao của trào lưu thời thượng. Họ không đành lòng khi để lỡ mất món đồ hiệu thời thượng nào đó. Để chứng minh bản thân hơn người nên không bao giờ tiếc tay chi tiền để mua đồ. Theo đuổi những món hàng hiệu là muốn thể hiện đẳng cấp bản thân, từ đó có thể đổi được cảm giác hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn.

 

Tuổi Tý

Theo dự đoán 12 con giáp, tuổi Tý với tính cách cởi mở, linh hoạt, sở thích cũng nhiều. Dường như đồ vật, lĩnh vực nào con giáp nào cũng có hứng thú, nên đi tới đâu cũng muốn mua đồ về.

Nửa tháng sau, hiệu quả công việc tiến tới, con giáp này có cơ hội đi đây đi đó, nhu cầu mua sắm, chi tiêu, trải nghiệm càng nhiều.Vì cũng lẽ này nên nếu không quản lý tài chính chặt chẽ, người tuổi Tý có thể hết cạn nguồn tiền.

Con giáp nào nghèo kiết xác nhưng vẫn vung tiền như rơm rạ, cần cẩn trọng vì sự hoang phí của bản thân? - Ảnh 1
Cách hiệu quả để tuổi Tý không rơi vào mua sắm là hãy nhờ người thân kiểm soát tiền nong. Có như vậy, bạn chỉ có thể chi tiêu trong giới hạn mình có, mới mong tiết kiệm được tiền bạc cho tương lai.

Tuổi Sửu

 

Chính là những kẻ cuồng mua sắm không bao giờ ngừng được. Họ không có khả năng cưỡng lại khi đứng trước những món quà đáng yêu và đẹp.

 

Đồ mua nhiều và không dùng đến không quan trọng, chỉ cần bản thân mình thích là được. Cho dù các món quà đó vượt xa cả mức thu nhập của bản thân cũng cố cắn răng để mua. 

 

Lẽ thường tình, có tiền mua đồ mình thích chả có gì sai, thích đồ đẹp đồ tốt cũng chẳng có gì sai. Nhưng sai ở chỗ cần phải căn cứ vào tình hình thực thế của bản thân, đặc biệt là khả năng kinh tế có đáp ứng được nhu cầu mua sắm đó không thì mới là người tiêu tiền sáng suốt.

 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

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