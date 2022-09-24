Con giáp nào hám tiền tham lợi, chẳng bao giờ quan tâm đến đánh giá của người ngoài?

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 21:00

Dưới đây là các con giáp hám tiền chẳng màng đến sức khỏe.

Tuổi Thân

Cũng giống như mọi người tuổi Thân cũng là 1 trong số những con giáp tham tiền, họ coi tiền bạc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Tuổi Thân vốn là người có tính cách độc đáo, chẳng bao giờ quan tâm đến đánh giá của người ngoài, chính vì vậy mà họ có thể tìm mọi cách để kiếm tiền.

Chính vì hám tiền nên họ làm việc cận lực, tham công tiếc việc đến mai một cả sức khỏe bản thân. Thậm chí những lúc đau ốm, nằm trên giường bệnh họ cũng nghĩ ra cách để kiếm tiền. Trong đầu tuổi Thân không gì khác ngoài chữ Tiền cả.

Chính vì kiếm được rất nhiều tiền, nên con giáp này có những yêu cầu rất cao về vật chất, họ mua đồ đạc thường không quan tâm đến giá cả. Nếu chính họ không thể làm ra được số tiền lớn như vậy, họ sẽ tìm một người đồng ý tiêu tiền để mua sắm cho mình mà không hề thấy ngại ngùng.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có tính tình khá trầm lắng và kín đáo. Người ta thường chẳng rõ họ nghĩ những gì trong đầu, cũng có lúc không thể lý giải cách hành động của họ.

Thực chất, con giáp này cũng là một người rất tham tiền. Họ cho rằng tiền bạc sẽ đem lại cho mình tất cả mọi thứ trên đời này, có tiền thì mọi việc đều trở nên đơn giản hơn nhiều.

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Họ mong mình có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, cho dù đồng tiền ấy kiếm được bằng thủ đoạn gì đi chăng nữa. 

Thực ra, suy nghĩ của họ là chưa chính xác, bởi rồi sẽ đến một lúc, họ phải nhận ra rằng tiền bạc chẳng phải là tất cả trên thế giới này, bởi có những thứ dù có đánh đổi bằng bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng được, ví dụ như tình cảm, niềm tin giữa con người với con người…

Tuổi Hợi

Được công nhận là con giáp tài lộc phú quý nên từ nhỏ đến lớn, người tuổi Hợi thường được sống trong cảnh đầy đủ vật chất, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện túng thiếu. Thế nhưng họ không bao giờ tiêu tiền phung phí, bởi họ hiểu được giá trị của đồng tiền nên cũng rất quý trọng đồng tiền.

Mặc dù cuộc sống khá dư giả, thậm chí sung túc nhưng mà con giáp này lại rất chặt chẽ trong chi tiêu, không bao giờ chịu mất tiền cho những việc họ cho là vô bổ, cuối cùng tích tiểu thành đại, họ sẽ được hưởng một gia tài khá lớn khi đã đứng tuổi. Chính vì thế tuổi Hợi cũng là người tham tiền, nếu như có mối tiền nào tự dưng đến với mình, họ cũng rất sẵn lòng nhận chứ không từ chối bao giờ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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