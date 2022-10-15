Con giáp nào cần cẩn hết mức trong 7 ngày cuối cùng của tháng 11/2022?

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 22:52

Xui xẻo khó tránh, nên các con giáp dưới đây hãy cẩn trọng hết mức.

Tuổi Ngọ

Nếu muốn vượt qua khó khăn, người tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn không nên đầu hàng nghịch cảnh.

Giai đoạn này bạn thường phải làm việc một mình, đôi khi còn phải nhận lời gièm pha của mọi người xung quanh. Hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nó sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn.

Xung quanh bạn cũng có không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên bạn cần luôn đề phòng. Chớ nên tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

Cuối tháng tài lộc không mấy khả quan. Chỉ những người tập trung vào công việc chính mới có thể nhận được một khoản kha khá. Vậy nên con giáp này không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề kẻo đồng tiền khó chảy về túi.

Tuổi Tị 

Theo vận hạn 12 con giáp tháng 11, thời điểm này, tuổi Tị dễ rơi vào tình trạng hoang mang, mờ mịt về con đường mình đang đi.

Do đó, bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không. Nếu có vấn đề, hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác.

Con giáp nào cần cẩn hết mức trong 7 ngày cuối cùng của tháng 11/2022? - Ảnh 1
Việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Khoảng thời gian này, đôi lứa thường xuyên khắc khẩu, ngày càng xa cách, dễ nảy sinh nghi ngờ, hiểu lầm, ghen tuông vô lý, khiến bạn vô cùng mỏi mệt và thất vọng. Nếu cứ để tình trạng căng thẳng này kéo dài, tình yêu của hai bạn sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của Mùi vào cuối tháng này khó đạt được bước phát triển mong muốn.

Mùi phải giải quyết nhiều rắc rối do đồng nghiệp gây ra nên đôi khi không có thời gian dành riêng cho mình. Chính vì vậy mà công việc cũng có dấu hiệu trì trệ nhất định.

Trong việc kết giao với mọi người Mùi nên hết sức chú ý. Đừng vội tin tưởng người khác một cách quá dễ dàng kẻo lại rước họa vào thân. Với những kẻ nhiệt tình với bạn, hay nịnh nọt, bợ đỡ thì càng là những kẻ cần đề phòng hơn.

Trong chuyện tình cảm, thời gian này cũng không mấy khởi sắc. Mùi và nửa kia vẫn đang rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết.

Những lúc này bạn không nên tìm người chia sẻ ở bên ngoài bởi làm như vậy là bạn đang chính tay hủy hoại hạnh phúc của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 18 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 18 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng